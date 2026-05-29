A través de piezas históricas, fotografías, documentos y recreaciones de ambientes de época, el museo permite a los visitantes conocer aspectos fundamentales de la vida de las comunidades afroantillanas que contribuyeron al desarrollo de Panamá.

El Museo Afroantillano de Panamá celebra 46 años de funcionamiento como uno de los principales espacios dedicados a la conservación y difusión de la historia, cultura y legado de los afrodescendientes en el país.