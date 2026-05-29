EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Este año el Mundial se vivirá más intenso, más cerca y con innovaciones y tecnología por TVMAX. Los televidentes disfrutarán de los partidos gracias al nuevo estudio que será estrenado en el partido Brasil vs Panamá, tecnología.