Mundial 2026 | TVMAX estrenará un nuevo estudio para esta gran fiesta del fútbol

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Mundial 2026 | TVMAX estrenará un nuevo estudio para esta gran fiesta del fútbol / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
29 de mayo 2026 - 20:00

Panamá/Este año el Mundial se vivirá más intenso, más cerca y con innovaciones y tecnología por TVMAX. Los televidentes disfrutarán de los partidos gracias al nuevo estudio que será estrenado en el partido Brasil vs Panamá, tecnología.

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