Cierre parcial en vía Fernández de Córdoba por obras del colector del río Matasnillo se extenderá por 10 meses

Los trabajos iniciarán el próximo 1 de junio en el sector de Vista Hermosa. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones ante posibles congestionamientos vehiculares.

A partir del próximo lunes 1 de junio, una de las vías de la intersección entre Vista Hermosa y la vía Fernández de Córdoba, en dirección hacia Pueblo Nuevo, permanecerá cerrada parcialmente debido a los trabajos de instalación del colector principal del río Matasnillo.

La medida forma parte del proyecto de diseño y construcción que desarrolla el Programa de Saneamiento de Panamá para mejorar el sistema de recolección de aguas residuales y evitar que estas continúen descargándose de forma directa al río Matasnillo.

Según informaron las autoridades, el cierre se aplicará en uno de los dos carriles que conducen hacia Pueblo Nuevo, mientras que el otro permanecerá habilitado para el tránsito vehicular. En sentido contrario, hacia la ciudad de Panamá, los dos carriles continuarán operando normalmente.

La ingeniera encargada del proyecto explicó que los trabajos contemplan la instalación de mamparas para la construcción del pozo número 16, una de las estructuras que forman parte del sistema de colectores que se desarrolla en distintos puntos de la capital.

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"Estaremos instalando unas mamparas para el cierre del pozo número 16, que forma parte del conglomerado de pozos que tenemos a lo largo de la ciudad de Panamá. Esto forma parte del proyecto de diseño y construcción del colector principal del río Matasnillo", indicó.

Las labores se realizarán de lunes a sábado, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que los sábados los trabajos concluirán al mediodía. El cierre parcial se mantendrá durante aproximadamente 10 meses.

Las autoridades advirtieron que el impacto en la movilidad podría ser significativo, ya que en el área existen otros proyectos en ejecución que también afectan la circulación vehicular. Por ello, recomendaron a los conductores salir con mayor anticipación y prestar atención a la señalización instalada en el sector.

Asimismo, se informó que el proyecto cuenta con un plan de manejo de tráfico aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que contempla desvíos y señalización para orientar a los usuarios de la vía.

Una vez finalizadas las obras, se estima que cerca de 68 mil residentes se beneficiarán con las mejoras al sistema sanitario en los corregimientos de Bella Vista, San Francisco y Pueblo Nuevo.

Información de Yamy Rivas