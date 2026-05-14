Alcaldía de Panamá proyecta transformar espacios urbanos en parques bolsillo

La iniciativa busca ofrecer pequeños pulmones urbanos en medio del tráfico, el ruido y el acelerado ritmo de la ciudad.

Ciudad de Panamá/La ciudad capital podría experimentar una transformación urbana con la construcción de 10 nuevos parques bolsillo en distintos puntos del distrito de Panamá, un proyecto impulsado por la Alcaldía de Panamá con el objetivo de recuperar áreas comunes y convertirlas en espacios de descanso y convivencia para los ciudadanos.

La iniciativa busca ofrecer pequeños pulmones urbanos en medio del tráfico, el ruido y el acelerado ritmo de la ciudad, brindando a peatones y residentes lugares accesibles para recreación y esparcimiento.

”Normalmente es un rescate de un espacio perdido, son propiedades menores de los 500 m²”, indicó David Tapia, Planificación Urbana del Municipio de Panamá.

Recientemente, el proyecto entró en proceso de licitación pública, en el que solo participó una empresa con una propuesta cercana al millón de dólares para desarrollar las obras. Se espera que los trabajos estén culminados a mediados del próximo año.

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“Lleva bancas, luminarias, paisajismo, árboles, grandes, pavimento, jardinería, y dimos un precio bastante competitivo, la verdad es que es un proyecto complicado”, señaló Tapia.

Uno de los puntos contemplados para esta transformación está ubicado en el sector de Perejil, específicamente en la avenida Juan Antonio Guizado, donde por años un espacio permaneció abandonado y ahora será convertido en un parque bolsillo.

Los ciudadanos consideran positiva la creación de este tipo de espacios, señalando que aportan mayor atractivo visual, orden y áreas verdes dentro de la ciudad.

”También se le debería meter actividades folclóricas, pintura, artísticas, ya que eso reaviva la imágen de la ciudad y así la ciudadanía se interesa en venir a estos parques”, manifestó un peatón.

Además de Perejil, el Municipio de Panamá contempla desarrollar parques bolsillo en otros sectores de la capital, entre ellos:

Bella Vista, hacia la Universidad de Panamá

San Francisco, cerca del MOP de Carrasquilla

Río Abajo, próximo a la Vereda Afroantillana

Pueblo Nuevo, en la vía Fernández de Córdoba

Juan Díaz, en el sector de Llano Bonito

El proyecto forma parte de las estrategias municipales orientadas a revitalizar espacios urbanos, mejorar el entorno comunitario y promover una ciudad más amigable para peatones y residentes.

Con información de Jocelyn Mosquera