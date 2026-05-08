Alcaldía de Panamá convoca audiencia pública sobre proyectos municipales y seguridad

De acuerdo con la Alcaldía, este programa permite priorizar inversiones en obras y servicios municipales orientados a mejorar la calidad de vida de los residentes del distrito capital.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá convocó a los ciudadanos a participar en una audiencia pública que se realizará el próximo martes 12 de mayo, a las 6:00 p.m., en el Teatro Gladys Vidal.

Durante la jornada se presentarán detalles relacionados con el proceso de equipamiento de los Comedores Municipales del distrito capital, así como la adquisición de cámaras de seguridad para las instalaciones del depósito de Obras Comunitarias ubicado en Curundú.

La audiencia también incluirá información sobre el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), mecanismo impulsado dentro del proceso de descentralización y que busca desarrollar proyectos que beneficien directamente a las comunidades.

De acuerdo con la Alcaldía, este programa permite priorizar inversiones en obras y servicios municipales orientados a mejorar la calidad de vida de los residentes del distrito capital.

La Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia exhortó a la población a participar activamente en este tipo de espacios, destacando que forman parte del derecho de los ciudadanos a conocer, comprender y ser parte de la toma de decisiones de los gobiernos locales.