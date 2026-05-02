Mes de la Etnia Negra: Inicio de actividades para reconocer el legado de los afrodescendientes

Cada año, Panamá conmemora en mayo el Mes de la Etnia Negra, un espacio para reconocer y recordar los grandes aportes que han hecho los afrodescendientes al país.

Ciudad de Panamá/Los aportes de la población afrodescendiente han marcado la historia de Panamá en ámbitos culturales, sociales y económicos, desde grandes obras de infraestructura hasta expresiones que hoy forman parte de la identidad nacional.

Desde la construcción del ferrocarril hasta la del canal de Panamá, su participación ha sido clave en hitos que definieron el desarrollo del país. A esto se suma su influencia en la cultura, la gastronomía y la música, legados que se mantienen vigentes desde la época colonial.

En el marco de esta conmemoración, Arcelio Hartley, presidente de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá, resaltó el valor de este reconocimiento. “Es un reconocimiento de la dignidad del grupo afro, el hecho de que son personas, también son humanos, igual que cualquier otro y ciertamente sin menos valor que cualquier otro grupo que hay. Sin menospreciar a los demás, ciertamente creemos que todos tenemos igual valor, pero a través de la historia somos los que hemos sido más golpeados en ese sentido”, expresó.

Como parte del inicio de las actividades, la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá reconoció a personas que han sido pioneras en la promoción de la cultura afro y que han contribuido al desarrollo del museo, que inició operaciones en 1980.

Hartley también destacó el rol de la organización en la difusión de la historia afrodescendiente. “Somos la más antigua de las organizaciones y ven en nosotros ese conocimiento de la historia y todo lo demás. Así que muchas otras organizaciones en este mes piden que nosotros vayamos a poder dar charlas, a poder ser parte de las actividades que ellos están realizando”, indicó.

A pesar de que esta celebración se realiza cada año, persisten desafíos. Expertos advierten que aún existen manifestaciones de discriminación que afectan a la población afrodescendiente.

Verónica Ford, vicepresidenta de la organización, expuso situaciones que aún se registran en entornos educativos. “Yo tengo conocimiento de escuelas que le dicen, tienes que alisarte el cabello, tienes que ponerte algo en esa, porque eso no puede entrar así. Sin embargo, yo pienso que las reglas están, pero ¿por qué yo tengo que alisar mi cabello natural? Hay gente que tiene cabello lacio, hay gente que tiene cabello crespo, hay gente que tiene cabello enrulado. ¿Pero por qué tengo que pasar por un proceso tan doloroso?”, cuestionó.

Durante el mes, se prevé la realización de desfiles, talleres, exposiciones culturales y festivales que también se extenderán a provincias como Colón, Coclé y Los Santos, con el objetivo de resaltar el legado afrodescendiente en el país.

Con información de Jocelyn Mosquera.