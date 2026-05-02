Lluvias dejan vías inundadas, casas afectadas y una víctima en San Miguelito, informa Sinaproc

Panamá/Las lluvias registradas en las últimas horas han dejado afectaciones puntuales en el país, con reportes de vías inundadas, viviendas impactadas y una víctima fatal en el distrito de San Miguelito, según el balance ofrecido por el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

El funcionario indicó que se han reportado más de diez vías inundadas, además de seis viviendas afectadas, tres por inundaciones parciales y tres por deslizamientos, concentradas principalmente en San Miguelito.

En lo que mantenemos hasta el momento son más de 10 vías que han sido reportadas como inundadas. No hemos tenido personas que hayan sido ni atrapadas ni desaparecidas bajo ese evento. No obstante, sí mantenemos seis casas que han sido tres reportadas por inundación de manera parcial y tres casas también por deslizamiento”, explicó.

En medio de este escenario, Smith confirmó el fallecimiento de una persona de aproximadamente 35 años, quien fue arrastrada por la corriente tras ingresar a un cuerpo de agua durante una actividad recreativa.

La persona al parecer estaba en una actividad recreativa, conocida como fútbol, y fue a recuperar un balón, y al parecer ahí es donde se da entonces la caída hacia el cuerpo de agua”, detalló.

El cuerpo fue recuperado aguas abajo, luego de varias horas de búsqueda en las que participaron distintas entidades de emergencia.

Aunque las lluvias se registran a nivel nacional, las afectaciones más significativas se mantienen concentradas en el área de San Miguelito. Smith explicó que varios puntos del país presentan acumulación de agua en vías, especialmente en sectores que históricamente son vulnerables a inundaciones.

Ante este panorama, el director del Sinaproc reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a la población, especialmente a conductores y personas que realizan actividades al aire libre.

“Conduzcan con la mesura posible, respeten lo que son las señalizaciones y disminuyan la velocidad ante la presencia de las precipitaciones, porque se forman cuerpos de agua y eso genera que el vehículo derrape si usted no respeta la velocidad”, indicó.

También insistió en la importancia de reaccionar de forma adecuada ante condiciones de riesgo. “La recomendación es que usted quite el pie del acelerador y que continúe el vehículo, evitando cualquier tipo de derrape o deslizamiento”, agregó.

Además, hizo un llamado a mantenerse atentos a los cambios del clima. “Usted tiene que estar pendiente siempre a lo que son las condiciones del clima. Las condiciones son variables”, señaló.

Las autoridades mantienen un aviso de vigilancia vigente hasta el 4 de mayo, mientras continúan los monitoreos y las acciones de respuesta en coordinación con bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja y otros estamentos de seguridad.