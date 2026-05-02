Hallan muerto a un hombre en el río Matías Hernández; lo habían reportado desaparecido en San Miguelito

Las labores de búsqueda iniciaron desde la tarde de ayer, tras una llamada de alerta recibida alrededor de las 5:30 p.m, lo que permitió el despliegue inmediato de equipos de emergencia en la zona.

Ciudad de Panamá/El cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, de San Miguelito fue hallado en el río Matías Hernández, cerca a un puente en el Corredor Sur, luego de haber sido reportado como desaparecido tras las fuertes lluvias registradas en el área.

Las labores de búsqueda iniciaron desde la tarde de ayer, tras una llamada de alerta recibida alrededor de las 5:30 p.m, lo que permitió el despliegue inmediato de equipos de emergencia en la zona.

Un funcionario del Cuerpo de Bomberos explicó cómo se desarrollaron las operaciones. “Desde el día de ayer iniciamos esta búsqueda del joven de aproximadamente 35 años que ingresó al río y aparentemente fue envuelto por una cabeza de agua”, indicó.

De acuerdo con la información oficial, el punto donde el hombre ingresó al río se ubica en calle 35 de Veranillo, en el distrito de San Miguelito. Desde allí se extendieron los trabajos de rastreo hasta el lugar donde fue localizado el cuerpo.

“Unas 35 personas aproximadamente de las distintas instituciones del gobierno, que están la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, los bomberos. Hemos realizado desde calle 35 hasta este punto donde encontramos que es en el puente sobre el corredor sur, pudimos encontrar el cuerpo del hoy occiso”, detalló el funcionario.

En el operativo participaron unidades de la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de forma coordinada durante la búsqueda.

Sobre las circunstancias del hecho, las autoridades indicaron que no pueden confirmar versiones que circulan sobre lo ocurrido. “Esa es una versión que no podemos confirmar. Ahora mismo no podemos confirmar esa versión. Lo único que nos corresponde a nosotros como entidad es la recuperación, lamentablemente, del cadáver”, precisaron.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que el hombre fue arrastrado por la corriente.

Con información de Jocelyn Mosquera.