Uruguay registra primera muerte por eutanasia

Uruguay es parte de un pequeño grupo de países que legalizaron la muerte asistida, que incluye a España y Países Bajos.

Una paciente oncológica se transformó este viernes en el primer caso de muerte por eutanasia en Uruguay, país que aprobó el año pasado una ley pionera en América Latina, confirmó a la AFP una fuente del Colegio Médico.

Uruguay se tornó en octubre de 2025 en el primer país de la región en legalizar la muerte asistida bajo ciertas condiciones. Colombia y Ecuador despenalizaron la muerte asistida, pero mediante fallos judiciales.

El primer caso de eutanasia en Uruguay "ocurrió hoy" (viernes), confirmó a la AFP una fuente del Colegio Médico del Uruguay.

El medio local Telenoche 4 informó citando fuentes sanitarias que se había concretado el primer procedimiento de eutanasia en el país, solicitado por una mujer de 69 años que transitaba un cáncer en etapa terminal.

El primer caso llega un mes después de que entrara en vigor la reglamentación y el protocolo sanitario previstos en la ley, aprobada por el Parlamento el año pasado.

Para Federico Preve, uno de los diputados de la izquierda gobernante que impulsó la norma, se trata de "un día simbólico muy importante para el país".

"Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones", dijo el diputado a periodistas.

Uruguay es parte de un pequeño grupo de países que legalizaron la muerte asistida, que incluye a España y Países Bajos.

La ley uruguaya requiere que el paciente sea mayor de edad, ciudadano o residente y esté psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable, que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida.

Según el protocolo, es el paciente quien debe solicitar el procedimiento a un médico, que tiene hasta tres días para expedirse. Un segundo médico, internista o especialista, da su opinión.

Si ambos entienden que se cumplen los requisitos, el procedimiento continúa. Si no, una junta médica evalúa el caso y toma la decisión final.

El procedimiento se realiza mediante medicamentos especificados en el protocolo y el paciente puede revertir su decisión en cualquier momento del proceso, sin dar explicaciones.

País laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, Uruguay sumó así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.