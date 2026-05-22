Fracasan negociaciones en la ONU sobre la no proliferación de armas nucleares

La conferencia tenía por objetivo examinar el histórico acuerdo, en vigor desde 1970 y piedra angular de la no proliferación de armas nucleares.

Los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) fracasaron en su intento de alcanzar un acuerdo sobre un texto que debía reafirmar los objetivos de desarme y no proliferación de arsenales, al término de cuatro semanas de negociaciones.

"A pesar de todos nuestros esfuerzos, entiendo que la conferencia no está en condiciones de llegar a un acuerdo sobre su labor de fondo", señaló el presidente de la conferencia, el vietnamita Do Hung Viet.

Por ello, descartó someter a consideración el texto, que pasó por numerosos ajustes.

La conferencia tenía por objetivo examinar el histórico acuerdo, en vigor desde 1970 y piedra angular de la no proliferación de armas nucleares.

Antes de este fracaso, los expertos subrayaban que, incluso en ausencia de acuerdo por tercera vez consecutiva, el tratado seguiría existiendo.

Sin embargo, advirtieron sobre el deterioro de la legitimidad y la confianza, lo que podría llevar a algunos Estados no nucleares a preguntarse si la no proliferación es la mejor solución para su seguridad.