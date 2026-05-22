Dimite la jefa de los servicios de inteligencia de EEUU

Tulsi Gabbard sirvió en Irak con la Guardia Nacional del Ejército, fue congresista y precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020.

La jefa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció el viernes su dimisión, que será efectiva a fines de junio, en un contexto de tensiones internas en el gobierno del presidente Donald Trump por la guerra con Irán.

Gabbard, veterana de la guerra en Irak de 45 años, dirige la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el organismo que supervisa el gigantesco aparato de espionaje estadounidense, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado.

"Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva el 30 de junio de 2026. Mi esposo, Abraham, ha sido diagnosticado con una forma extremadamente rara de cáncer óseo", escribió en una carta dirigida al presidente y publicada en la red social X.

"En este momento, debo apartarme del servicio público para estar a su lado y apoyarlo plenamente en esta batalla", agregó.

El presidente estadounidense elogió de inmediato la gestión de Gabbard al frente de la DNI.

"Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la vamos a extrañar", señaló Trump en su red Truth Social, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, ejercerá como director interino de Inteligencia Nacional.

Gabbard es la cuarta mujer en abandonar el gobierno de Trump en tres meses, después de las secretarias de Justicia Pam Bondi, de Seguridad Interior Kristi Noem y de Trabajo Lori Chavez-DeRemer.

Antigua demócrata, Gabbard es conocida por cuestionar a la comunidad de inteligencia y oponerse a las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero.

Los medios estadounidenses daban por segura su salida. En particular luego de que, durante una audiencia parlamentaria en marzo, se negó a confirmar las declaraciones de Trump según las cuales Irán representaba una "amenaza inminente" antes de los bombardeos estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Entonces subrayó que la decisión de los ataques era "responsabilidad del presidente".

Gabbard sirvió en Irak con la Guardia Nacional del Ejército, fue congresista y precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020.

Sus posiciones prorrusas y contra la guerra en Ucrania también generaron polémica.