Culmina formación de 30 operadores que reforzarán funcionamiento de plantas de tratamiento del Idaan

Uno de los componentes claves del programa fue la práctica de campo de 40 horas, realizada directamente en las instalaciones de las plantas potabilizadoras del Idaan durante la semana del 13 al 17 de abril de 2026.

Ciudad de Panamá/Este viernes 22 de mayo finalizó el programa especializado para la formación de 30 operadores de plantas de tratamiento de agua potable en el país, para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y conforme a las normativas vigentes.

La iniciativa responde de manera directa a la necesidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) de contar con talento humano especializado, capaz de elevar los estándares de calidad en el suministro de agua a la población panameña.

Uno de los componentes claves del programa fue la práctica de campo de 40 horas, realizada directamente en las instalaciones de las plantas potabilizadoras del Idaan durante la semana del 13 al 17 de abril de 2026.

La formación académica y técnica llevada a cabo por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) contó con ocho módulos integrados que combinaron formación teórica, prácticas especializadas de laboratorio y trabajo de campo, que permitió a los participantes trasladar al entorno real los conocimientos adquiridos en el aula y el laboratorio.

Ángela Laguna, rectora de la UTP felicitó a los participantes por culminar con acierto esta capacitación, ponderando el impacto de transferir estos conocimientos técnicos avanzados al bienestar de la sociedad.

"La culminación exitosa de este programa representa un importante avance en el fortalecimiento de las capacidades técnicas del recurso humano vinculado a uno de los servicios más esenciales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad: el acceso al agua potable segura", destacó la rectora.

En los módulos, aplicaron criterios de dosificación química bajo condiciones operativas reales, entre estos identificar señales de alerta en los sistemas de tratamiento y la práctica de la toma de decisiones operativas estratégicas bajo supervisión calificada.

Con la clausura de este programa, la UTP reafirmó su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo profesional de la nación, impulsando espacios de aprendizaje técnico y humano que aportan directamente a la modernización y eficiencia del sector público.