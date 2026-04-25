Inspección en Pacora no detecta olores ni contaminación visible en plantas de tratamiento

Las descargas de estas plantas se dirigen hacia el río Tataré, afluente del río Pacora, en un punto ubicado aguas abajo de la captación de agua cruda.

Ciudad de Panamá/Una inspección técnica a dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicadas en el corregimiento de Pacora, determinó que no se detectaron olores molestos, cambios visibles significativos en la coloración del agua ni presencia de residuos sólidos en las descargas al momento de la verificación.

La revisión fue realizada por personal de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente, tras denuncias ciudadanas en el residencial Santa Sofía.

Durante la visita también se constató que los sistemas de tratamiento —incluyendo cloración, digestión y procesos biológicos— se mantienen operativos.

En cuanto a la calidad del agua tratada, análisis de laboratorio efectuados entre octubre de 2025 y marzo de 2026 reflejan una mejora progresiva en los parámetros organolépticos, carga orgánica y características físico-químicas. De acuerdo con los datos disponibles, los resultados cumplen con los límites permisibles en la mayoría de los indicadores, incluidos los coliformes fecales.

Sin embargo, se identificó la necesidad de optimizar la remoción de nutrientes, especialmente en el parámetro de nitrógeno total, por lo que se solicitó reforzar ajustes operativos en el sistema.

MiAmbiente explicó que las descargas de estas plantas se dirigen hacia el río Tataré, afluente del río Pacora, en un punto ubicado aguas abajo de la captación de agua cruda. A pesar de ello, se mantiene el seguimiento técnico debido a la conectividad de la cuenca y la necesidad de verificar el cumplimiento de la normativa en toda la red hídrica.

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Como parte del proceso, también se requirió la presentación de nuevos análisis de laboratorio, que serán comparados con los resultados obtenidos durante la inspección. Además, se prevé un recorrido desde la naciente del río Tataré para identificar otras posibles fuentes de descarga, más allá de los residenciales Santa Sofía I y II.

Cabe recordar que desde octubre de 2025 se había notificado al promotor la obligación de tramitar la concesión de descarga de efluentes, conforme a la normativa vigente.

A nivel nacional y como parte del proyecto de Identificación y Mitigación de Puntos Críticos de Contaminación de Fuentes Hídricas, MiAmbiente ha intervenido más de 800 puntos críticos de contaminación por aguas residuales, de los cuales actualmente 420 se mantienen activos y 56 están en estado de abandono. Como resultado de estas acciones, se han adecuado o eliminado 130 puntos de vertidos ilegales, además de iniciarse procesos sancionatorios.

Estas medidas se complementan con la implementación del Decreto Ejecutivo No. 1 de noviembre de 2025, que regula la gestión de pasivos ambientales y establece responsabilidades para garantizar la operación y mantenimiento de estos sistemas bajo supervisión continua.

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