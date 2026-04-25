Hidrófonos en Isla Iguana impulsan la conservación de ballenas en el Pacífico panameño

Los hidrófonos son sensores acústicos submarinos capaces de registrar vocalizaciones, clics y silbidos de la fauna marina, así como sonidos del entorno y de origen humano, como el ruido generado por embarcaciones.

Isla Iguana, Los Santos/El Ministerio de Ambiente, en conjunto con la organización Panacetacea, avanza en el fortalecimiento del monitoreo e investigación marina en el Pacífico panameño mediante la recuperación e instalación de hidrófonos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana.

La acción forma parte del proyecto Pacífico Sostenible, una iniciativa regional orientada a la protección de cetáceos y al fortalecimiento de la gobernanza marina en el Pacífico costero centroamericano.

Como parte de este esfuerzo, técnicos y especialistas recuperaron un hidrófono instalado hace seis meses en aguas de Isla Iguana, en la provincia de Los Santos. Este equipo ha permitido recopilar información clave sobre el paisaje sonoro submarino en una de las principales zonas de avistamiento de ballenas en Panamá. Paralelamente, se instaló un nuevo dispositivo que continuará registrando datos durante la próxima temporada migratoria, que se extiende entre junio y octubre.

Los hidrófonos son sensores acústicos submarinos capaces de registrar vocalizaciones, clics y silbidos de la fauna marina, así como sonidos del entorno y de origen humano, como el ruido generado por embarcaciones. Esta tecnología permite estudiar la presencia de especies, sus patrones de comportamiento y el impacto del ruido antropogénico en los ecosistemas marinos.

La información recolectada contribuirá a analizar la estacionalidad de las ballenas, su uso del hábitat y la presencia de otras especies, además de establecer una línea base del ruido ambiental, insumo clave para diseñar estrategias de conservación más efectivas.

“Este monitoreo acústico representa una herramienta científica clave para conocer mejor el comportamiento de las ballenas jorobadas y fortalecer medidas de conservación basadas en evidencia. Escuchar el océano nos permite identificar amenazas y avanzar hacia una gestión más efectiva de nuestros ecosistemas marinos”, señaló Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente.

Además del componente científico, la iniciativa contempla el fortalecimiento de capacidades de operadores turísticos para promover prácticas responsables de observación de ballenas, así como la documentación de la participación de las mujeres en esta actividad.

Actualmente, los datos recopilados se encuentran en proceso de sistematización y análisis, con miras a compararlos con los registros del próximo periodo de monitoreo durante la temporada alta de migración de ballenas jorobadas.

El proyecto cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como la Fundación MarViva, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

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