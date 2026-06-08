Fuga en La Joyita cumple una semana; 21 reos siguen prófugos y se da tercer día de requisas

En las requisas se han decomisado celulares, armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo, abanicos, equipos de sonido, antenas y otros artículos prohibidos. Ministerio Público ha logrado 12 condenas contra evadidos.

Panamá/A una semana de la fuga masiva registrada en el centro penitenciario La Joyita, las autoridades mantienen operativos de búsqueda y retenes en distintos puntos del sector este de la capital para dar con el paradero de 21 privados de libertad que continúan evadidos.

Uno de los puntos de control más activos se encuentra entre la comunidad de Monte Madero y la entrada de Las Garzas, donde unidades de la Policía Nacional han intensificado las inspecciones a vehículos, motocicletas y conductores desde el pasado lunes.

La medida ha provocado congestionamiento vehicular y retrasos para residentes y conductores que transitan diariamente por el área, mientras continúan las labores para ubicar a los prófugos.

El pasado 1 de junio, un total de 195 privados de libertad escaparon de La Joyita durante un proceso de rotación interna de reos, según la información suministrada por las autoridades. Desde entonces, los operativos a nivel nacional han permitido la recaptura de 174 personas, muchas de ellas vinculadas a procesos por homicidio, delitos relacionados con drogas y otros hechos criminales.

Como parte de las acciones para acelerar las capturas, la Policía Nacional divulgó este domingo los rostros de los 21 evadidos que aún permanecen prófugos y aumentó a 1,000 dólares la recompensa para quienes proporcionen información que conduzca a su ubicación.

Paralelamente, el Ministerio Público ha desarrollado al menos 26 audiencias de control de garantías relacionadas con el caso. En estos procesos han comparecido más de 126 privados de libertad recapturados y se han emitido al menos 12 sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena por el delito de evasión.

Las condenas impuestas alcanzan hasta 66 meses de prisión y se sumarán a las penas que los privados de libertad ya cumplen por otros procesos judiciales.

Tercer día de requisas

En el tercer día de la "Operación Cerrojo", las autoridades volvieron a decomisar celulares, armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo, abanicos, equipos de sonido, antenas y otros artículos prohibidos dentro del centro penitenciario.

Mientras continúan los operativos, las autoridades mantienen la vigilancia en comunidades cercanas al centro penitenciario y reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a los reos que siguen prófugos.

Con información de Meredith Serracín.