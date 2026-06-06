Fuga en La Joyita: Ya van 12 condenas y 143 judicializados tras la recaptura de 154 evadidos

La fiscalía confirmó que las agendas de audiencias de control de garantías continuarán habilitadas de forma consecutiva este lunes.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre los resultados judiciales obtenidos tras las investigaciones desplegadas por la fuga masiva de reos en el Centro Penitenciario La Joyita. Las acciones del Ministerio Público han permitido la ejecución de 143 aprehensiones vinculadas a este suceso que vulneró la seguridad del sistema carcelario.

A través de un reporte oficial, la institución detalló que los fiscales asignados al caso han participado activamente en 26 audiencias de control de garantías. Gracias al sustento de los elementos de convicción, los jueces decretaron detenciones provisionales para 126 ciudadanos imputados, asegurando su permanencia bajo custodia del Estado mientras concluyen las etapas de investigación penal correspondientes.

Sentencias condenatorias por el delito de evasión

Además de las medidas cautelares severas, las autoridades judiciales lograron resolver de forma anticipada la situación jurídica de varios implicados mediante acuerdos de pena. Como resultado, se dictaron un total de 12 condenas por evasión de reclusos, cuyas penas de prisión efectivas se distribuyen de la siguiente manera:

36 meses de prisión: Aplicada a tres de los procesados.

Aplicada a tres de los procesados. 42 meses de prisión: Impuesta a un total de siete ciudadanos.

Impuesta a un total de siete ciudadanos. 44 meses de prisión: Sentencia dictada para un implicado.

Sentencia dictada para un implicado. 47 meses de prisión: Condena máxima establecida en este bloque de acuerdos para un imputado.

El Ministerio Público aclaró que estas nuevas sanciones de cárcel serán sumadas formalmente a las penas efectivas que cada uno de los sentenciados ya se encontraba cumpliendo por los delitos principales que motivaron su reclusión original en el penal.

Las investigaciones de los estamentos judiciales no han concluido. La fiscalía confirmó que las agendas de audiencias de control de garantías continuarán habilitadas de forma consecutiva este lunes para definir la situación procesal del resto de los detenidos en los operativos de recaptura.