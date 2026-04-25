Clima en Panamá: Imhpa advierte día nublado con aguaceros en ambas vertientes y regiones del país

Las condiciones marítimas indican que en el litoral Caribe habrá olas entre 0.4 y 1.0 metros con periodos de 7 a 8 segundos , mientras que en el Pacífico se esperan olas de 0.5 a 1.2 metros con periodos de 12 a 13 segundos .

Ciudad de Panamá/MNEl Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este sábado 25 de abril se prevén condiciones variables en el país, con incremento de lluvias y actividad eléctrica en ambas vertientes a lo largo del día.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se anticipa cielo nublado en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el sector oriental de la comarca Guna Yala, mientras que en el resto predominarán condiciones parcialmente nubladas. Para la tarde, se esperan aguaceros con actividad eléctrica a lo largo de toda la vertiente. En horas de la noche, se mantendrán lluvias intermitentes desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, mientras que el resto del Caribe permanecerá entre parcialmente nublado a nublado.

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En la vertiente del Pacífico, durante la mañana el cielo estará de parcialmente nublado a nublado en gran parte de la región, con lluvias en el golfo y la provincia de Chiriquí. Hacia la tarde, se prevén aguaceros acompañados de tormentas de moderadas a fuertes en diversos sectores. Para la noche, continuarán las lluvias en Chiriquí, Veraguas, la región de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y áreas marítimas, mientras que en el resto predominará un cielo parcialmente nublado a nublado.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en el Caribe y entre 29°C y 33°C en el Pacífico. En zonas montañosas y la Cordillera Central, se esperan registros entre 14°C y 24°C.

Respecto al viento, en el Caribe se prevé en la mañana flujo del sur y sureste con velocidades menores a 20 km/h, cambiando en la tarde a norte y noreste con velocidades inferiores a 25 km/h. En el Pacífico, el viento será variable, entre noroeste y sur-suroeste, con lapsos calmos y velocidades entre 10 y 25 km/h.

Las condiciones marítimas indican que en el litoral Caribe habrá olas entre 0.4 y 1.0 metros con periodos de 7 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas de 0.5 a 1.2 metros con periodos de 12 a 13 segundos.

El informe advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo muy alto a extremo (10-12+ UV-B) en todo el país.

El aviso de vigilancia activado el jueves 23 de abril por lluvias y tormentas significativas se mantendrá hasta el próximo lunes 27 de abril.

Las áreas bajo aviso con mayor o fuerte intensidad son:

Chiriquí

Veraguas

Coclé

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Colón

Mientras que la intensidad moderada será para_: