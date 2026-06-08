Hallan cuerpo de joven desaparecido en Macho de Monte, Chiriquí, tras cuatro días de búsqueda

El cuerpo fue encontrado a primera hora de la tarde de este lunes, luego de un operativo que movilizó a 105 rescatistas especializados.

Chiriquí/Después de cuatro días de intensas labores de búsqueda y rescate, equipos especializados localizaron este lunes el cuerpo sin vida de un joven de 26 años que permanecía desaparecido desde el pasado viernes en el Cañón Macho de Monte, en la provincia de Chiriquí.

La operación fue encabezada por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, a través de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), en coordinación con las instituciones que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.

La coronel Nadia Samudio, comandante primer jefe de la Zona Regional de Bugaba del Benemérito Cuerpo de Bomberos, confirmó el hallazgo y destacó el esfuerzo de los rescatistas que participaron en la misión.

“Fueron jornadas continuas de trabajo en condiciones climáticas adversas y en un terreno sumamente difícil”, señaló la coronel Samudio.

El cuerpo fue encontrado a primera hora de la tarde de este lunes, luego de un operativo que movilizó a 105 rescatistas especializados. Las labores contaron con apoyo de drones aéreos y acuáticos, equipos de rescate acuático, personal de operaciones en altura y especialistas entrenados para intervenir en zonas de alto riesgo.

Durante la búsqueda se realizaron recorridos terrestres y acuáticos en varios puntos estratégicos, entre ellos Paraíso de Boquerón, la casa de máquinas del río Macho de Monte, el sector de La Escalera y las riberas del río Piedra.

El Cuerpo de Bomberos expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y reconoció el compromiso y profesionalismo de todas las instituciones y voluntarios que participaron en la operación.

“Reconocemos la entrega y coordinación de cada uno de los equipos que hicieron posible esta compleja misión”, añadió la entidad en un comunicado.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre las causas del fallecimiento, información que deberá ser determinada por las investigaciones correspondientes.