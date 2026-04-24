Artesanos y visitantes se alistan para el primer aniversario del casco peatonal

Más de 800 mil personas, entre nacionales y turistas, visitaron el casco peatonal en su primer año, lo que generó aportes por más de 14.5 millones de dólares, calculados con base en el gasto promedio por persona en transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales.

Panamá/Artesanos, comerciantes y turistas se preparan para celebrar el primer aniversario del casco peatonal, que se realizará el próximo domingo en el Casco Antiguo, en un evento que se extenderá de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para esta jornada, las autoridades han establecido medidas de control, entre ellas la prohibición de bebidas alcohólicas, armas pulsocortantes y el registro de los ciudadanos que ingresen al área. Además, más de 350 agentes estarán desplegados como parte del operativo de seguridad, en coordinación entre el Servicio de Protección Institucional (SPI), la Policía Nacional y agentes de turismo.

Puede leer: Presidente de Israel visitará Panamá el 6 de mayo, anuncia Mulino

Desde el SPI se anunció que este operativo forma parte de “Escudo Negro”, una estrategia que se desarrolla en el Casco Antiguo y sus áreas aledañas, donde los incidentes detectados han sido menores. También se recomendó a la ciudadanía acudir, caminar y disfrutar de lo que ofrece el área.

El ambiente previo al evento ya se siente entre los visitantes. Un turista francés, que visita Panamá por primera vez tras recorrer países de Suramérica, describió su impresión al llegar. Señaló que desde el aeropuerto le pareció “un Nueva York en el Caribe” y destacó su interés por conocer el Casco Antiguo, luego de verlo en redes sociales, donde le llamó la atención su vista y su carácter tradicional. Durante su estancia, visitó Miraflores y tiene previsto recorrer Amador.

Otros visitantes también compartieron su experiencia. Una turista resaltó que le gusta la gente y el ambiente animado, así como la historia del lugar. Por su parte, un visitante procedente de Jamaica expresó su conexión con el país. “Estamos aquí para descubrir las raíces. Ayer vinimos de Colón y hoy estamos en Panamá City. Es maravilloso”, comentó.

Los comerciantes locales también ven con expectativa la jornada. Francisco Rodríguez, vendedor en una de las plazas, indicó que espera una alta afluencia de nacionales y extranjeros. Mientras tanto, artesanos de la comarca destacaron que sus productos son consumidos tanto por panameños como por turistas.

El casco peatonal, que es una actividad de la Alcaldía de Panamá, busca fortalecer la convivencia ciudadana, promover estilos de vida saludables y reafirmar el valor del espacio público como punto de encuentro cultural y familiar.

De acuerdo con datos oficiales, más de 800 mil personas, entre nacionales y turistas, visitaron el casco peatonal en su primer año, lo que generó aportes por más de 14.5 millones de dólares, calculados con base en el gasto promedio por persona en transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales.

🎉 Actividades casco peatonal

🕕 Mercado San Felipe Neri (desde las 6 a.m.)

Venta de fritangas, carnes y vegetales, y al mediodía el gran ‘Chacaldo’ de pollo, con música en vivo y artesanías.

🛍️ Plaza Herrera (todo el día)

Bazar para donar ropa y calzados en buen estado, atención para mascotas y vitrinas de emprendimientos.

🎨 Plaza de Francia (todo el día)

Será la galería de una Experiencia Artística: pintura en vivo y exhibición de hermosos murales y grafitis.

🥁 Casa de la Municipalidad

Presentará ‘Tamboreras’, esa mezcla de tamborito y cumbia panameña, son y el danzón cubano, un homenaje a su creador, Ricardo Fábrega.

💃 Calle Quinta (todo el día)

La Tasca La Candelaria llevará al público por una nueva experiencia con la recreación de la ‘Feria de Sevilla’.

🎶 Calle Las Molas (2:00 p.m.)

Inicia el “Tamborito del Callejón” que recorrerá el Casco: viste tu camisilla, tu sombrero y tu pollera, y únete.

🎭 Plaza Catedral (desde las 6:30 p.m.)

Tarima artística con danzas étnicas, folclóricos, animadores, orquestas de salsa y canto dulce.

🎧 Parque Centenario (tarde a medianoche)

Spot de La Playita con el White Party y música electrónica, con ventas de emprendimientos.

🍤 Fonda Flow (sábado 25 de abril | 9:00 a.m. a 2:00 p.m.)

En el Mercado Municipal de Alcalde Díaz con la oferta gastronómica de los mejores platillos de delicias del mar, con música, bailes, bazares y servicio de la Barbería Municipal.

🌿 Jardín Botánico Summit

Abierto de martes a domingos de 8 a.m. a 4 p.m., con ingreso expedito si adquieres tu entrada online antes en: pasarela.mupa.gob.pa donde puedes usar tarjeta Visa, Clave, MasterCard o Yappy.

🚴 Recreovía dominical (6:30 a.m. a 11:30 a.m.)

En la ruta de la Cinta Costera, partiendo del paso elevado vehicular de Paitilla hasta Amador, una actividad social y deportiva para todos.

Con información de Hellen Concepción.