Arte, música y gastronomía se toman el Casco Peatonal

La actividad busca fortalecer la convivencia ciudadana, promover estilos de vida saludables y reafirmar el valor del espacio público como punto de encuentro cultural y familiar.

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición del Casco Peatonal, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá, que transforma las calles del Casco Antiguo en un espacio libre de vehículos, con una amplia oferta de actividades culturales, artísticas, musicales y gastronómicas abiertas al público.

Grandes y pequeños se acercaron a disfrutar del evento, muchos vestidos con trajes típicos, para participar de presentaciones de danza, música en vivo, arte urbano y otras actividades culturales al aire libre.

Una visitante indicó a TVN Noticias que esta actividad es una muy buena iniciativa, principalmente para quienes no se pueden trasladar a la provincia de Los Santos a disfrutar del Desfile de las Mil Polleras.

Para la alcaldía capitalina, el Casco Peatonal, que se realiza el último domingo de cada mes, busca fortalecer la convivencia ciudadana, promover estilos de vida saludables y reafirmar el valor del espacio público como punto de encuentro cultural y familiar.

Con información de Luis De Jesús Mendoza