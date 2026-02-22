Entre danzas, yoga y ajedrez: así vivieron los turistas el Casco Peatonal

El Casco Antiguo volvió a convertirse en un escenario donde tradición, historia y cultura se mezclan con la curiosidad de quienes llegan a conocer Panamá más allá de sus playas y rascacielos.

Panamá/Bajo el sol de la mañana y la mirada curiosa de decenas de visitantes, la danza guna tomó el centro de Plaza Catedral. Algunos turistas observaban atentos el ritmo y la cadencia de los movimientos, mientras otros se animaban a intentar seguir los pasos, mezclando sonrisas con pasos improvisados.

Pasadas las 10:00 a.m., el Casco Antiguo, en su jornada peatonal ya mostraba una notable afluencia de turistas. La arquitectura colonial, que parece contar una historia en cada esquina, no dejó indiferente a quienes recorrían sus calles empedradas.

Domingo, un visitante argentino, no ocultó su admiración. "Los felicito por el casco histórico porque está bien conservado. Realmente es un orgullo que se han preocupado por mantener su historia", expresó mientras caminaba entre balcones y fachadas restauradas.

Otros buscaban una experiencia más pausada. En distintos puntos del área se organizaron sesiones de meditación y yoga, donde visitantes y locales encontraron un espacio de calma en medio del movimiento cultural.

Linda, otra turista, quedó maravillada con el entorno. "Esto es hermoso, por lo colonial, por lo típico. Queríamos ver algo que realmente representara al país y nada mejor que su historia", comentó.

Identidad viva en cada rincón

La presencia de la Comarca Emberá también se hizo sentir, no solo a través de sus tejidos artesanales, sino mediante la pintura corporal con jagua, una práctica ancestral que despertó curiosidad entre los extranjeros.

Ovidio, miembro de la comunidad guna, explicó que muchos visitantes creen que la pintura es permanente. "Nosotros le explicamos cómo es, de hecho es una semilla que dura entre 8 a 10 días y si no se bañan dura más", señaló entre risas.

Además, destacó que buscan promover la cultura más allá del espacio turístico. "Nosotros les hemos dicho que si quieren visitar tenemos una comunidad cerca para que vivan toda la experiencia", añadió.

Ajedrez y tranquilidad en Plaza Herrera

En Plaza Herrera el ambiente era distinto. Allí, mesas de ajedrez invitaban a la estrategia y la concentración. Turistas y residentes se sentaron frente al tablero, demostrando que el intercambio cultural también puede darse en silencio, movimiento a movimiento.

El Casco Antiguo volvió a convertirse en un escenario donde tradición, historia y cultura se mezclan con la curiosidad de quienes llegan a conocer Panamá más allá de sus playas y rascacielos.

Con información de María De Gracia