Director del Sinaproc pide atender advertencias tras muerte de dos personas en playa de Coclé

Sinaproc hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a reconocer los riesgos que pueden presentarse en playas y ríos.

Ciudad de Panamá/El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, se refirió al fallecimiento de dos personas ocurrido en el sector de Juan Hombrón, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

Smith explicó que en el área donde ocurrió el hecho no se mantenía personal de la institución, ya que el sitio no forma parte de las zonas que actualmente se encuentran bajo vigilancia dentro de los operativos que realiza el Sinaproc en playas y ríos.

El funcionario detalló que, en este momento, la entidad no mantiene activo su operativo especial de monitoreo, el cual culminó el pasado 1 de marzo y será retomado durante el periodo de Semana Santa, cuando aumenta la movilización de personas hacia áreas turísticas.

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Según indicó, la programación de estos operativos responde a evaluaciones realizadas con base en estadísticas de los últimos años, especialmente durante el inicio del calendario escolar.

No obstante, el director del Sinaproc recordó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido avisos de vigilancia relacionados con condiciones marítimas, como marejadas y mar de fondo, tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.

Ante esta situación, Smith reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a reconocer los riesgos que pueden presentarse en playas y ríos.

Asimismo, enfatizó la importancia de atender las alertas y advertencias emitidas por las autoridades y planificar las visitas a estos lugares tomando en cuenta la información oficial, con el fin de evitar incidentes y proteger la vida de los bañistas.

Con información de Jorge Quirós