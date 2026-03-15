Tragedia en playa Juan Hombrón: Dos personas fallecen tras ser arrastradas por una ola

Las autoridades recordaron que se mantiene vigente una alerta por mar de fondo en el Pacífico panameño entre el 14 y el 16 de marzo de 2026, con olas de hasta dos metros, oleaje intenso y corrientes de resaca en zonas del Pacífico Oriental, Central y Occidental.

Dos personas murieron por inmersión en playa Juan Hombron de Antón este domingo 15 de marzo, informaron autoridades.

De acuerdo con información suministrada, las víctimas son un hombre de 64 años y una mujer de 45 años, quienes se encontraban en la orilla del mar y fueron sorprendidos por una ola de gran tamaño, según relataron acompañantes.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas ingresaron al mar para auxiliarlos y lograron sacarlos hasta la orilla. Sin embargo, cuando llegaron a tierra, el hombre ya no reaccionaba.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos de Coclé acudieron al lugar para atender la emergencia y trasladaron a la mujer al Centro Materno Infantil de Antón para recibir atención médica. No obstante, horas después se confirmó su fallecimiento.

De manera extraoficial se conoció que la mujer se encontraba en estado de gestación.

En tanto, los vigilantes solicitaron que la playa sea incluida en las zonas de vigilancia de la Fuerza de Tarea Conjunta, ya que, al sitio llegan muchas personas desde que se construyó la carretera, pero no existe vigilancia.

El Ministerio Público se mantuvo en el sitio realizando las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del hombre.

Las autoridades recordaron que se mantiene vigente una alerta por mar de fondo en el Pacífico panameño entre el 14 y el 16 de marzo de 2026, con olas de hasta dos metros, oleaje intenso y corrientes de resaca en zonas del Pacífico Oriental, Central y Occidental.

Ante estas condiciones, se reiteró el llamado a los bañistas a extremar las medidas de precaución en las playas del país.

Con estas muertes se eleva a 3 el número de personas ahogadas en playa Juan Hombron.