Mundial 2026 Panamá vs Ghana | Ismael Díaz ilusionado: 'El primer objetivo sería clasificar a la siguiente ronda'

Panamá/El delantero panameño Ismael Díaz figura del León de la Liga MX e integrante de la Selección de Panamá, habló en entrevista exclusiva previo al debut de los Canaleros ante Ghana el próximo 17 de junio.

El atacante se mostró orgulloso del crecimiento del fútbol panameño y confió en que la experiencia acumulada en competencias internacionales será clave en este Mundial 2026.

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El orgullo de representar a Panamá

"El último año estamos haciendo las cosas de la mejor manera, sabemos que el fútbol con los años va creciendo, vamos demostrando que hay mucha calidad en el país", afirmó Díaz, quien destacó que la ilusión no es solo del equipo sino de todo un país. "Tanto esta plantilla, tanto el fanático que viene acá, tanto las personas que están en Panamá, van a disfrutar esto mucho", añadió.

Mentalidad competitiva

El delantero del León dejó claro que la Selección de Panamá llega al torneo con una mentalidad ganadora. "Siempre vamos con la mentalidad de querer competir, aquí vamos con esa mentalidad, sabemos que vamos a hacer las cosas de la mejor manera", sentenció.

El objetivo: clasificar a la siguiente ronda

A la hora de fijar metas, Ismael Díaz fue ambicioso pero con los pies sobre la tierra. "A mí me gustaría ir paso a paso, el primer objetivo sería poder clasificar a la siguiente ronda, para mí sería un objetivo tremendo para todo el país", afirmó. "Después de ahí va ronda a ronda, ojalá que se puedan dar las cosas de la mejor manera y poder disfrutar cada partido", concluyó el delantero panameño.

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