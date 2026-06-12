La situación ocurre pese a los acercamientos diplomáticos entre Panamá y China para intentar superar las tensiones. Hace algunas semanas, los cancilleres de ambos países sostuvieron una reunión en Nueva York que fue calificada como positiva.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, confirmó a TVN Noticias que alrededor de 220 naves dejaron el registro de bandera panameña durante los últimos dos meses, en medio de las detenciones para inspección de seguridad marítima en puertos de China.