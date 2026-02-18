Director del Sinaproc insta a bañistas a evacuar si el río cambia de color o nivel

Según Smith, aunque el país se encuentra en temporada seca, las lluvias en las montañas y cabeceras de los ríos no han cesado, generando precipitaciones que provocan crecidas inesperadas que ponen en riesgo a los bañistas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, emitió recomendaciones a los bañistas ante las recientes crecidas repentinas registradas en ríos de la provincia de Coclé y el área de Panamá Este, como el río Mamoní, donde fue necesaria la intervención del personal de la institución para brindar asistencia a quienes se encontraban en el lugar.

Según Smith, aunque el país se encuentra en temporada seca, las lluvias en las montañas y cabeceras de los ríos no han cesado, generando precipitaciones que provocan crecidas inesperadas que ponen en riesgo a los bañistas. “En ese sector las lluvias son intermitentes y pueden ser de corta duración, pero de gran intensidad. Actualmente hay un aviso de vigilancia por lluvias significativas para áreas como Bocas del Toro, la comarca de Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y el norte de Coclé”, explicó el director de Sinaproc.

El funcionario detalló que las crecidas, como la ocurrida en el río Mamoní, no están relacionadas con represas ni otros sistemas similares, sino que son resultado de precipitaciones en la cuenca alta. “Nuestra condición climática actual no es normal al 100%. Si el río parece verde y tranquilo ahora, puede cambiar rápidamente. Cuando observe que el agua se torna turbia o que el nivel comienza a subir, evacúe la zona inmediatamente”, advirtió Smith.

La reportera destacó que estas recomendaciones son especialmente importantes durante la temporada de vacaciones escolares, cuando muchas familias aprovechan para visitar ríos y áreas recreativas. Las autoridades insisten en la necesidad de estar atentos a los avisos de vigilancia y a los indicadores de crecida de los ríos para evitar situaciones que lamentar.

Con información de Meredith Serracín