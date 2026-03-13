Teletón 20-30 realiza jornada especial en la Feria Internacional de David

Las personas podrán realizar sus aportes a través de los canales digitales habilitados para la campaña, así como en las alcancías instaladas a lo largo del recinto ferial.

Chiriquí/La Teletón 20-30 desarrollará una jornada especial desde la Feria Internacional de David, en el marco de la edición número 69 de este evento, con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de salud en el país.

Desde el recinto ferial, donde ya han ingresado más de 12 mil visitantes entre nacionales y extranjeros, se realizará una programación artística y solidaria que busca motivar a las personas a sumarse a esta iniciativa.

El directivo de la Teletón 20-30 en Chiriquí, Giacomo Tamburelli, explicó que el espectáculo iniciará a partir de las 8:00 p.m. a través de la plataforma TVN Pass, mientras que la transmisión televisiva se podrá ver desde las 10:30 p.m. por TVN y TVMAX.

“Hoy la Teletón 20-30 en la Feria Internacional de David es una Teletón para el pueblo. Estamos por hacer un espectáculo con más de 24 artistas, 16 horas de transmisión y las personas lo van a poder gozar a través de la pantalla de TVN y TVMAX. Estamos aquí para llevar adelante y hacer una sala completamente nueva de quemados en el hospital José Domingo de Obaldía en el materno infantil”, indicó.

Tamburelli detalló que las personas podrán realizar sus aportes a través de los canales digitales habilitados para la campaña, así como en las alcancías instaladas a lo largo del recinto ferial.

“Todo vale y todo suma para poder hacer esta sala totalmente renovada y salvar vidas”, señaló.

La recaudación de esta jornada será destinada a la construcción y equipamiento de una nueva sala de quemados en el Hospital José Domingo de Obaldía, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada para pacientes que requieran este tipo de tratamiento.

Con información de Demetrio Ábrego