‘Nunca victimicé a nadie’, dijo Bill Gates en una audiencia sobre el caso Epstein

Tras más de cinco horas de audiencia, Gates abandonó el Capitolio en Washington sin hablar con la prensa.

El cofundador de Microsoft Bill Gates negó este miércoles tener conocimiento sobre conductas delictivas de Jeffrey Epstein y haber "victimizado" él mismo a nadie, al declarar en el Congreso de Estados Unidos a puertas cerradas sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

"Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda, ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie", dijo Gates en su declaración, difundida al comienzo del interrogatorio en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y publicada en su sitio GatesNotes.

Tras más de cinco horas de audiencia, Gates abandonó el Capitolio en Washington sin hablar con la prensa.

Su nombre figura en los documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de Epstein con prominentes personalidades.

El financiero neoyorquino fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. En 2008 había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

El comité solicitó la comparecencia de Gates después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia plantearan nuevas dudas sobre sus contactos con Epstein.

El presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación de años con Epstein, se opuso a la divulgación de los archivos, lo que provocó acusaciones de encubrimiento que marcaron su primer año en el cargo.

Gates declaró que apoyaba su publicación y esperaba que las víctimas de los crímenes de Epstein obtuvieran justicia.

Explicó a los legisladores que fue presentado a Epstein en 2011 por personas de su confianza en el ámbito profesional y filantrópico, y que aceptó el contacto porque el financista afirmaba que podía recaudar miles de millones de dólares para proyectos de salud mundial.

"Recuerdo ser consciente de que Epstein había enfrentado problemas legales previos, pero no comprendía plenamente el alcance de los delitos que cometió", dijo. "Acepté la presentación sin aplicar el escrutinio que debería haber aplicado".

Gates señaló que mantuvo conversaciones y reuniones con Epstein sobre donaciones benéficas entre 2011 y 2014.

Sin embargo, aclaró que no se creó ningún mecanismo para las donaciones, no se recaudó dinero y sus interacciones finalizaron en diciembre de 2014.

"Lamento profundamente"

"Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar", afirmó Gates.

Los archivos sobre Epstein incluyen un borrador de correo electrónico de 2013 en el que el financiero parece sugerir que había ayudado a Gates a gestionar consecuencias de relaciones extramatrimoniales, incluso buscando antibióticos tras una infección de transmisión sexual.

Gates calificó de falso el correo electrónico y negó las acusaciones, pero reconoció este miércoles que Epstein había obtenido información confidencial sobre su vida personal, incluido el hecho de que había sido infiel en su matrimonio.

Acusó a Epstein de intentar utilizar información sobre sus infidelidades -"además de muchas mentiras que añadió a la historia"- para presionarlo a retomar el contacto.

"No tuvo éxito en este intento, pero demuestra algunas de las formas en que trató de aprovechar sus interacciones conmigo para promover sus propios objetivos", afirmó.

Gates declaró que ahora comprendía que Epstein había buscado construir "una imagen de legitimidad" en torno a sí mismo mediante vínculos con personas influyentes y de buena reputación. "Si el tiempo que pasé con Epstein le otorgó cierta credibilidad, lo lamento profundamente", dijo.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está analizando cómo gestionó el gobierno el caso Epstein y lo que ha divulgado de sus archivos.

Bill y Hillary Clinton, así como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ya han prestado testimonio.

Al salir de la entrevista, el congresista republicano Tim Burchett sugirió que Gates parecía haber sido "bien asesorado" y había revelado poca información, sin aportar nombres nuevos a quienes investigan el entorno de Epstein.

Sin embargo, Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité, señaló que Gates les había "proporcionado información sobre otras personas que formaban parte del entorno de Epstein". "Hasta ahora, Gates ha colaborado respondiendo a nuestras preguntas", declaró a la prensa.