Mascotas también se preparan para el Mundial con accesorios y outfits futboleros

Tiendas especializadas ya registran una mayor demanda de productos temáticos para perros y gatos.

Ciudad de Panamá/La fiebre mundialista no solo se vive entre los fanáticos del fútbol, también llegó a los integrantes de cuatro patas de la familia.

Con la llegada del Mundial, las mascotas se convierten en protagonistas con una variedad de outfits y accesorios inspirados en el torneo, desde camisetas y bandanas hasta elementos personalizados para acompañar la celebración.

Este es el caso de Pinkyto, un schnauzer que cumplió 12 años y que recibió de su familia un festejo especial inspirado en la pasión por el fútbol. Bajo el lema “12 años, 3 mundiales”, sus dueños prepararon una celebración temática mundialista para conmemorar la vida de Pinkyto y su historia junto a este deporte.

Vianka Zamora, integrante de la familia, explicó que la conexión entre Pinkyto, las mascotas y el fútbol ha sido tan especial que han creado una colección con las camisetas que el schnauzer ha utilizado durante distintos mundiales.

“Tenemos colecciones de todas las camisetas que Pinkyto ha utilizado en los diferentes mundiales de fútbol, y estamos tan locos por las mascotas, el tema de fútbol y demás que hemos hecho hasta un álbum de figuritas del mundial, con nuestras mascotas como principales protagonistas”, indicó Zamora.

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Tiendas especializadas ya registran una mayor demanda de productos temáticos para perros y gatos, con diseños alusivos al fútbol y a las selecciones favoritas de los aficionados.

TVN Noticias realizó un recorrido por algunos comercios para conocer cuáles son las tendencias que marcan esta temporada mundialista y cómo los dueños buscan incluir a sus mascotas en la fiesta deportiva.

”Tenemos camisetas de diferentes países, bufandas, corbatines, gorritos y también las pecheras”, detalló Lorena Guevara, vendedora en Vendela.

Entre juegos, colores y mucha emoción, los animales de compañía también se preparan para vivir el Mundial desde casa.

Con información de Jessica Román