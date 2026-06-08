La pasión por la Roja se vive en familia: los Navarro conservan décadas de recuerdos de la selección

En muchos hogares del país, el fútbol se ha convertido en una tradición familiar que une generaciones y crea recuerdos imborrables.

Ciudad de Panamá/La emoción que genera la clasificación de Panamá a una Copa del Mundo no solo se vive en los estadios o frente a las pantallas. En muchos hogares del país, el fútbol se ha convertido en una tradición familiar que une generaciones y crea recuerdos imborrables. Ese es el caso de la familia Navarro, cuyos integrantes han dedicado años a coleccionar artículos relacionados con la selección nacional de fútbol.

El equipo de TVN Noticias visitó la residencia de esta familia de aficionados, donde camisetas, sombreros, álbumes y otros recuerdos narran una historia de pasión y apoyo incondicional a la Roja.

Hernán Navarro, uno de los principales impulsores de esta colección, contó que su amor por el fútbol nació cuando era apenas un niño y que con el tiempo logró transmitir esa misma pasión a sus hijos.

“A mí siempre me gustó el fútbol y también llevaba a mis hijos conmigo desde pequeños. Lo disfrutábamos como un evento familiar y eso se me quedó”, relató.

Entre los artículos que conserva la familia destacan camisetas oficiales de la selección panameña que datan de 2012 y 2013, muchas de ellas autografiadas por jugadores que han formado parte de distintas generaciones del combinado nacional.

Sin embargo, la colección va mucho más allá de los uniformes. Los Navarro también guardan sombreros, recuerdos y objetos adquiridos durante los viajes que han realizado para acompañar a Panamá en competencias internacionales, incluyendo los históricos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

“La experiencia de acompañar a mi esposo a los juegos ha sido muy bonita. He logrado traer sombreros de cuando fuimos a Rusia, cuando fuimos a Catar y también del estadio Rommel Fernández”, comentó Doris Navarro.

Entre todos los tesoros que conserva la familia, Doris destaca una pieza muy especial que, según explica, tiene cerca de 30 años y representa uno de los recuerdos más valiosos de su colección.

La aficionada también mantiene viva otra tradición mundialista: completar los álbumes oficiales de cada torneo. Actualmente trabaja en terminar el correspondiente a la próxima cita mundialista.

“Cada Mundial yo hago mi álbum. Me faltan figuritas, pero aquí estoy terminándolo porque quiero irme con el álbum completo para poder llevármelo y ver a los jugadores que van a estar contra nosotros”, expresó.

Con la ilusión puesta en una nueva participación de Panamá en el escenario más importante del fútbol, la familia Navarro continúa preparándose para acompañar a la selección y sumar nuevos recuerdos a una colección que refleja años de apoyo incondicional.

Antes de finalizar, enviaron un mensaje a los jugadores que representarán al país en la próxima competencia internacional.

“Allá vamos a estar y les deseamos mucha suerte”, manifestó Hernán, quien pidió a los futbolistas afrontar cada partido con concentración, entrega y la misma pasión que miles de aficionados demuestran desde las gradas.

Con información de Jocelyn Mosquera