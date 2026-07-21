Gobierno busca convertirse en único propietario de Petroterminal ¿Cuáles son los beneficios al país?

El Gobierno anunció su intención de adquirir el 41% de las acciones restantes de la empresa concesionaria.

Ciudad de Panamá/Panamá no solo cuenta con el Canal para el tránsito de buques entre el Atlántico y el Pacífico, sino también con una infraestructura especializada en el traslado de petróleo de un océano a otro: Petroterminal de Panamá.

La plataforma, construida en la década de 1980, está integrada por dos terminales portuarias y un oleoducto de 131 kilómetros que atraviesa las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.

El Gobierno anunció su intención de adquirir el 41% de las acciones restantes de la empresa concesionaria. La operación permitiría al Estado, que actualmente posee el 59% de la participación accionaria, convertirse en el único propietario de la compañía.

Fernando Aramburú, exgerente de Petroterminal, consideró que la decisión responde principalmente a razones estratégicas y no únicamente financieras.

“Es una decisión estratégica, no es tanto financiera, porque es una plataforma logística que combina perfectamente con el Canal, con los puertos, aeropuertos y centros financieros”, señaló.

Por su parte, René Quevedo, asesor empresarial del MEF, explicó que la operación permitiría al país asegurar el control sobre una infraestructura con capacidad para trasladar combustible entre ambos océanos.

Petroterminal puede movilizar hasta 36 mil barriles de petróleo por día. Según Quevedo, la adquisición no requerirá que el Estado contraiga nueva deuda, debido a que el pago se realizaría mediante los propios ingresos y dividendos generados por la empresa.

“Es como un arreglo de pago, por ponerle un nombre simple, en donde se compran las acciones en un periodo de tiempo y esto sale del mismo flujo”, explicó.

La plataforma es utilizada por productores de regiones como Colombia, Texas, Houston, Guyana y Nueva Orleans para trasladar crudo hacia mercados de África y Oriente Medio.

El oleoducto alcanza una elevación de hasta 1,325 metros en el sector de cerro Pinola, en Hornito, provincia de Chiriquí, durante su recorrido entre las costas del Caribe y el Pacífico.

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José Luis Quijano, exadministrador del Canal de Panamá, señaló que la compra también podría facilitar el desarrollo de nuevos proyectos energéticos, como la eventual construcción de un gasoducto a través del territorio nacional.

“Puede facilitar también el proyecto de concesión de gasoductos y crear el ambiente para tener un corredor no solo logístico, sino también energético”, manifestó.

Quijano agregó que una infraestructura de este tipo podría contribuir a descongestionar el Canal de Panamá y ampliar las alternativas para el traslado de productos energéticos.

La participación del Estado en Petroterminal ha aumentado progresivamente desde la década de 1970. Inicialmente era del 25%, posteriormente subió al 40% y actualmente alcanza el 59%.

Tras el anuncio de la posible compra, uno de los principales aspectos pendientes será definir el modelo de administración que tendrá la empresa una vez el Estado panameño asuma el control total.

Con información de Nicanor Alvarado