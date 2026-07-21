Suiza se adhiere al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá en ceremonia ante la OEA

La embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA, participó en la ceremonia de adhesión de la Confederación Suiza al Protocolo relativo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, realizada en el Salón Miranda del Edificio Principal de la organización.

En una breve intervención, la embajadora Delgado señaló que la adhesión suiza fortalece el respaldo internacional al régimen de neutralidad permanente del Canal, reafirma la soberanía panameña sobre la vía interoceánica y refleja un compromiso compartido con el derecho internacional y el multilateralismo.

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Delgado resaltó que este logro responde a la visión estratégica del presidente José Raúl Mulino, orientada a fortalecer el respaldo internacional al Protocolo de Neutralidad y a consolidar al Canal de Panamá como un patrimonio al servicio del mundo.

Finalmente, indicó que Panamá continuará promoviendo nuevas adhesiones al Protocolo, como parte de su compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación internacional.