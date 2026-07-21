Retienen en Colombia a panameño requerido por presunto tráfico internacional de drogas

González Pomares es solicitado en Panamá para responder por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración, y tráfico de drogas.

La Policía Nacional de Colombia retuvo en Medellín a Ismael Abdiel González Pomares, ciudadano panameño requerido por las autoridades judiciales de Panamá mediante una notificación roja de Interpol.

El procedimiento fue realizado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en el sector de Laureles, en la capital del departamento de Antioquia.

González Pomares es solicitado en Panamá para responder por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración, y tráfico de drogas.

De acuerdo con información investigativa y de inteligencia compartida entre ambos países, el panameño es señalado como uno de los principales líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Las investigaciones indican que la estructura utilizaba la modalidad de contaminación de contenedores comerciales en el puerto de Balboa, una de las principales terminales marítimas de Panamá, para desarrollar sus operaciones.

Según las autoridades colombianas, la organización contaba con una amplia capacidad logística y habría logrado infiltrarse en instalaciones portuarias estratégicas, lo que le permitió desempeñar un papel relevante dentro de las rutas regionales del narcotráfico.

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La operación fue posible mediante el intercambio de información en tiempo real, la consulta de las bases de datos de Interpol y la activación de mecanismos de cooperación policial internacional.

En el procedimiento participaron la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia, Interpol Panamá, la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional Homeland Security Investigations y el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El ciudadano panameño quedó a disposición de las autoridades competentes, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para iniciar los trámites legales y diplomáticos solicitados por Panamá.