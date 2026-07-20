Fitch reafirma la calificación BB+ de Panamá y alerta sobre riesgos de El Niño para el Canal

La calificadora señaló que Panamá continúa dependiendo ampliamente de préstamos bancarios externos para cubrir sus necesidades de financiamiento.

Panamá/Panamá conservará la calificación BB+ con perspectiva estable, según la evaluación más reciente de Fitch Ratings, que destacó el desempeño de la economía, pero también identificó una serie de factores que podrían afectar su evolución en los próximos meses.

Entre ellos figura la posibilidad de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con la agencia, podría provocar condiciones de sequía similares a las registradas entre 2023 y 2024, cuando la reducción de los niveles de agua obligó al canal de Panamá a restringir el tránsito de buques.

Lea aquí el informe:

Documento Informe reciente de Fitch Ratings sobre Panamá. Consúltalo

No obstante, Fitch señala que la gestión preventiva del recurso hídrico ha permitido mantener las operaciones con normalidad y que, hasta el momento, la Autoridad del Canal de Panamá no ha anunciado restricciones al tránsito.

La calificadora también proyectó que la economía panameña crecerá 4% en 2026, luego de expandirse 4,8% interanual durante el primer trimestre del año, impulsada principalmente por el sector transporte, favorecido por el incremento del tránsito por el Canal debido al conflicto en Medio Oriente. La construcción y el comercio también contribuyeron al crecimiento.

A pesar de ese desempeño, Fitch identifica como desafíos un desempleo de 10,4% y los altos niveles de informalidad.

En materia fiscal, la agencia considera que el Gobierno está encaminado a cumplir su meta de reducir el déficit del Sector Público No Financiero a 3,5% del PIB este año, apoyado por una venta extraordinaria de terrenos al Canal equivalente al 0,2% del PIB y por nuevos recortes en el gasto de capital.

Sin embargo, advierte que aún está por demostrarse si esa reducción del gasto será sostenible, debido a que varios proyectos mantienen pagos pendientes y no han sido cancelados.

Otro de los factores que limita una mejora en la calificación es el nivel de endeudamiento. Fitch informó que la deuda bruta del Gobierno General aumentó de 62,5% del PIB en 2024 a 65,7% en 2025, mientras que la deuda consolidada alcanzó un estimado de 60,2% del PIB, superior a la mediana de los países con calificación BB.

La agencia prevé que la deuda se estabilice en 2027, aunque advierte que la carga por intereses continuará siendo elevada, con una relación cercana al 20% de los ingresos públicos, casi el doble del promedio de los países con una calificación similar.

La mina

El informe también analiza la eventual reapertura de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón. Fitch recuerda que la auditoría independiente divulgada en junio concluyó que la mina cumple, en términos generales, con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque detectó algunas deficiencias.

Según la calificadora, si el Gobierno decide reactivar el proyecto antes de finalizar el año, la operación podría aportar alrededor de dos puntos porcentuales adicionales al crecimiento del PIB, recuperando parte del impacto económico generado por su cierre entre 2023 y 2024.

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"La reapertura podría añadir alrededor de 2 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB, equivalente a lo perdido entre 2023 y 2024 debido al cierre de la mina", se lee en el informe.

La agencia, además, señala que Panamá continúa dependiendo en gran medida de financiamiento externo para cubrir sus necesidades de recursos. Si bien esta estrategia busca reducir los costos financieros, también incrementa los riesgos cambiarios y de refinanciamiento por la concentración de vencimientos en los próximos años.