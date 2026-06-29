Desempleo e informalidad continúan como retos para Panamá pese a nuevas contrataciones

Aunque el país mantiene perspectivas económicas favorables con un crecimiento superior al 4%, existen sectores que todavía presentan dificultades para generar suficientes puestos de trabajo.

Ciudad de Panamá/El desempleo continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales de Panamá. Para 2025, las cifras reflejan un aumento del 10%, una situación que se traduce en más de un millón de panameños afectados entre desempleo e informalidad laboral.

Economistas señalan que, aunque el país mantiene perspectivas económicas favorables con un crecimiento superior al 4%, existen sectores que todavía presentan dificultades para generar suficientes puestos de trabajo.

“Uno de los desafíos más importantes que tiene el país y tenemos que hablarlo y compararlo con el crecimiento de la economía, que ha estado superior al 4%. Creo que las perspectivas económicas son bastante positivas, pero no nos podemos descuidar. Todavía hay sectores que reflejan esa baja de potencial y que absorben empleo, como es el caso de la construcción y la agroindustria”, indicó el economista Luis Morán.

De cara a 2026, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) asegura que se han registrado avances en materia de empleabilidad. La institución informó que al cierre del primer trimestre del año se reportó un incremento del 25% en nuevas contrataciones.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó las acciones impulsadas para acercar las oportunidades laborales a la población.

“Nosotros humanizamos la búsqueda del empleo y buscamos las oportunidades tanto para jóvenes como para reclutamientos nacionales”, señaló Muñoz.

🔗Puedes leer: Hallan extranjeros armados sin autorización laboral en operativos de los ministerios de Trabajo y Seguridad

Desde el sector privado reconocen señales positivas, especialmente por el aumento de empleos generados desde las empresas, aunque advierten que la informalidad sigue siendo un problema que requiere atención.

“Dentro de los números que tenemos, lo alentador que podemos destacar es que los nuevos empleos vienen del sector privado y eso es positivo porque en los últimos años venían de un sector no productivo que era el sector público, por lo que hemos tenido problemas con la informalidad”, explicó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.

Las cifras laborales muestran que el desempleo afecta principalmente a jóvenes y mujeres, quienes continúan enfrentando mayores barreras para incorporarse al mercado laboral formal.

Las autoridades y expertos coinciden en que, además de impulsar el crecimiento económico, el reto está en lograr que ese crecimiento se traduzca en empleos estables y oportunidades para más panameños.

Con información de María De Gracia