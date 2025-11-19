Contratos aumentan, pero la informalidad alcanza el 50% en Panamá, ¿Por qué?

La ministra Jackeline Muñoz admitió que, aunque hay un incremento en contratos, la cifra no incide directamente en el índice de desempleo.

Panamá/Sectores como la logística, la hotelería y los servicios son las actividades que, según el Ministerio de Trabajo, aportan nuevos contratos laborales este año en comparación con el año pasado.

La ministra Jackeline Muñoz admitió que, aunque hay un incremento en contratos, la cifra no incide directamente en el índice de desempleo.

“En comparación al año pasado tenemos 45 mil contratos nuevos, lo que no significa que se transforme 100% en un alza o baja en la cifra del desempleo, pero sí es un indicativo importante a la hora de ver cómo estamos despegando como país”, señaló.

Añadió que “tenemos un crecimiento del 4.4, pero eso se tiene que sentir en la gente y eso tenemos que llevárselo a que la gente sienta ese crecimiento, pero eso no es inmediato y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los sectores”.

Sin embargo, desde el sector empresarial advierten que muchos de estos contratos no son permanentes.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Juan Arias, indicó que “el desempleo sigue creciendo, es la realidad".

Explicó que "el año pasado teníamos 9.5, pensamos que este año vamos a cerrar cerca del 10%, eso es una realidad. Tenemos que saber que en el mes de diciembre sí, mucha gente consigue trabajos, pero son trabajos eventuales, no son trabajos a largo plazo. Sin embargo, muchos de estos trabajos eventuales, si se hacen bien, se convierten en permanentes y eso es lo que invitamos a la población: asegurarse de conseguir un trabajo, aunque sea temporal, apostar al futuro porque la empresa privada sí está generando confianza, el gobierno está generando confianza y estamos invitando a que el panameño y el extranjero vengan a invertir en Panamá, y es la única manera de generar empleo”.

Actualmente, de acuerdo con informes de la Cámara de Comercio, el desempleo se ubica en 10%, y el 50% de los trabajadores del país están en la informalidad.

Con información de Elizabeth González.