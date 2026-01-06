Fiscalía venezolana pide a EEUU reconocer ‘falta de jurisdicción’ en juicio contra Maduro

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y otros tres estados del país.

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, pidió el martes a un juez de Nueva York "reconocer la falta de jurisdicción" del tribunal donde se juzga por narcotráfico y terrorismo al presidente depuesto Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y otros tres estados del país. El ataque dejó un saldo oficial de 55 militares venezolanos y cubanos muertos que conformaban su equipo de seguridad.

El mandatario compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable. "Soy un prisionero de guerra", dijo durante la audiencia. Flores también se declaró inocente.

"Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana", dijo Saab en una alocución televisada.

El fiscal informó además la designación de tres fiscales para investigar las "decenas de bajas de inocentes civiles y militares" durante el ataque estadounidense.

Se trata de "crimen de guerra de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", denunció Saab.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo tras el ataque que levantarían "información referente a heridos y muertos".

Cuba publicó el martes una lista con 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas. El lunes, el Ejército venezolano difundió esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP al menos 70 muertos y 90 heridos.