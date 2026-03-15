China y EEUU se reúnen en Francia para negociaciones comerciales

Durante gran parte de 2025, China y Estados Unidos libraron una dura guerra comercial, con aranceles recíprocos que alcanzaron niveles de tres dígitos y restricciones a la exportación que amenazaban con colapsar las cadenas de suministro mundiales de minerales esenciales.

Pekín, China/Las delegaciones de China y Estados Unidos están reunidas este domingo en París para mantener negociaciones comerciales de alto nivel, en plena guerra en Oriente Medio, informó la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Se espera que esta cita prepare también el terreno para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario del Tesoro Scott Bessent y la china por el vice primer ministro He Lifeng.

Según la cadena estatal china CCTV, el diálogo se celebra en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.

Estas reuniones diplomáticas se producen en un momento convulso para la economía mundial, con los mercados energéticos sacudidos por el impacto de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, que se ha extendido por toda la región.

Pekín es un socio cercano de Teherán y condenó la muerte del antiguo líder supremo de Irán Alí Jamenei el primer día de la guerra, pero también criticó los ataques iraníes contra los Estados del Golfo.

Durante gran parte de 2025, China y Estados Unidos libraron una dura guerra comercial, con aranceles recíprocos que alcanzaron niveles de tres dígitos y restricciones a la exportación que amenazaban con colapsar las cadenas de suministro mundiales de minerales esenciales.

Las tensiones se calmaron tras el encuentro en octubre entre Trump y su par chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan.

No obstante, las nuevas investigaciones estadounidenses sobre la sobreproducción industrial china y el trabajo forzoso, anunciadas el miércoles, amenazan con aumentar la inestabilidad.

El Ministerio de Comercio chino afirmó el viernes en un comunicado que las delegaciones en París "llevarán a cabo consultas sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo", sin dar más detalles.

Bessent, quien estará acompañado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el jueves que el "diálogo económico" entre ambos países "está avanzando".