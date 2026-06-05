Bebé muere por disparos israelíes en Cisjordania, dice ministerio palestino

La violencia vinculada al conflicto israelo-palestino se ha disparado en este territorio al margen de la guerra de Gaza.

Disparos del ejército israelí mataron el viernes a un bebé e hirieron a sus padres en el sur de la Cisjordania ocupada, informó el ministerio de Salud palestino.

Sam Fahd Abou Haikal, de siete meses, murió y sus padres resultaron levemente heridos "después de que las fuerzas de ocupación abrieran fuego contra ellos el viernes por la noche" en el sur de la ciudad de Hebrón, indicó el ministerio en un breve comunicado.

Consultado por la AFP, el ejército israelí no respondió de inmediato.

Tareq Barbarawi, director del hospital gubernamental de Hebrón, había señalado más temprano a la AFP que el bebé había sido hospitalizado por heridas "graves".

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el ejército israelí disparó en dirección al vehículo de la familia.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967.

La violencia vinculada al conflicto israelo-palestino se ha disparado en este territorio al margen de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, soldados o colonos israelíes mataron a al menos 1.080 palestinos, tanto combatientes como civiles, según un recuento de la AFP basado en datos del ministerio de Salud palestino.

Las cifras oficiales de Israel muestran que al menos 46 israelíes, tanto civiles como soldados, murieron allí en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo periodo.