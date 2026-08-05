Gobierno de Fujimori espera que visita del papa motive ‘reconciliación’ en Perú

El Vaticano informó horas antes que el líder de la Iglesia Católica hará una gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

El nuevo gobierno de la derechista Keiko Fujimori expresó el miércoles su deseo de que la visita en noviembre del papa León XIV, que tiene nacionalidad peruana, contribuya a la "reconciliación" de Perú, dividido por una década de crisis política.

El Vaticano informó horas antes que el líder de la Iglesia Católica hará una gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, país donde pasó más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo (norte).

Robert Francis Prevost nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano en 2015.

"Esta visita va a representar (...) la inmensa ansia que tiene el pueblo peruano por la reconciliación", aseguró este martes el canciller peruano Carlos Espá, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, en Lima.

Keiko Fujimori se convirtió la semana pasada en la novena presidenta desde 2016, en medio de una profunda inestabilidad política. La mayoría de sus predecesores fueron destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza importante.

Durante su mensaje de investidura, Fujimori llamó a sus opositores a tender "puentes de diálogo". La derecha no tiene mayoría en el Parlamento y está obligada a negociar con ellos.

El ministro Espá resaltó que la presencia del papa será "una especie de bálsamo" para una "gran manifestación de unidad de los peruanos".

León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre. Será el primer viaje al país de un sumo pontífice desde 2018, cuando Francisco lo visitó.

"¡Vuelve a casa!", reaccionó en Facebook el arzobispado de Lima.

Su estadía coincidirá con el fenómeno climático El Niño, evento que se caracteriza por lluvias intensas, desbordes de ríos y altas temperaturas.

El gobierno prevé un plan de contingencia si el clima se interpusiera en el recorrido papal por el país de 34 millones de habitantes, informó Espá.

Fujimori, devota católica de 51 años, también celebró el anuncio del Vaticano en su cuenta de X. "Lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú", escribió.

Según el último censo nacional, el 76% de la población de Perú se declara católica.