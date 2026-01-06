Béisbol Juvenil 2026| Herrera vs Chiriquí: primer partido pospuesto del campeonato nacional

Terreno de juego del estadio Kenny Serracín afectado por la lluvia
Terreno de juego mojado del estadio Kenny Serracín / FEDEBEIS

Panamá/El partido entre Herrera y Chiriquí, válido por la ronda regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ha sido pospuesto por lluvia. Esto lo anunció la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Los herreranos llegaban a este encuentro sin victorias en tres partidos y los chiricanos presentaban un registro de dos triunfos y una derrota.

El juego será reprogramado en una fecha posterior.

Información de Fedebeis

campeonato nacional de béisbol juvenil Herrera Chiriquí
