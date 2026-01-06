Béisbol Juvenil 2026| Herrera vs Chiriquí: primer partido pospuesto del campeonato nacional

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido Herrera vs Bocas del Toro, el miércoles 7 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El partido entre Herrera y Chiriquí, válido por la ronda regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ha sido pospuesto por lluvia. Esto lo anunció la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Los herreranos llegaban a este encuentro sin victorias en tres partidos y los chiricanos presentaban un registro de dos triunfos y una derrota.

El juego será reprogramado en una fecha posterior.

Información de Fedebeis