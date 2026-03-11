Incautan casi 500 paquetes de droga en la operación 'Antártida 2.0'

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la operación "Antártida 2.0" en la mañana de este miércoles 11 de marzo, en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

El operativo permitió la incautación de varias bolsas con presuntas drogas, durante cuatro diligencias de allanamientos y registros en el sector 5 conocido como La Invasión.

El conteo arrojó 489 paquetes rectangulares formados con cinta adhesiva color crema con presuntas sustancias ilícitas, que aún están por identificar. También se decomisó un proveedor y municiones de armas de fuego.

El operativo no resultó en personas aprehendidas; en tanto, los paquetes y demás indicios fueron remitidos para los trámites correspondientes.

Según reportes del Servicio Nacional Aeronaval, hasta inicios de febrero de este 2026 se contabilizaron 10.2 toneladas de droga decomisadas.

Puede interesarle: