Reconocida comunicadora colombiana se casa consigo misma: la boda que impactó a todos

Lo que parecía un matrimonio tradicional terminó convirtiéndose en un acto simbólico que dejó una profunda reflexión sobre la libertad emocional y la autenticidad .

La reportera Silvia Corzo, reconocida por su paso por Noticias Caracol y el programa Séptimo Día, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un momento profundamente personal: una boda simbólica en la que decidió casarse consigo misma. La ceremonia, que sorprendió a seguidores y colegas, fue una celebración íntima dedicada al amor propio, la sanación personal y la aceptación.

Durante años, la comunicadora se mantuvo alejada de la televisión y también de las relaciones sentimentales. Por eso, cuando comenzaron a circular videos donde aparecía con vestido de novia en una ceremonia al aire libre, muchos creyeron que había encontrado una nueva pareja. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se reveló que el compromiso era consigo misma.

El evento se realizó el fin de semana en un entorno campestre, donde Corzo reunió a familiares y amigos cercanos para presenciar un acto cargado de simbolismo. Entre los invitados estuvieron figuras conocidas de la televisión colombiana como Iván Lalinde, presentador de Día a Día, y la periodista Margarita Ortega, quienes compartieron imágenes del emotivo momento en redes sociales.

La ex presentadora llegó a la ceremonia luciendo un elegante vestido de novia en tonos claros con cuello en V y mangas largas. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando caminó hacia el altar acompañada por su hijo, Pablo Toro, quien la escoltó en este ritual de compromiso personal.

Frente a sus invitados, Corzo pronunció votos que reflejan su proceso de crecimiento interior.

“Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí me acepto. Estar siempre para mí, no solo desde las palabras, sino con todo mi ser. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más ... No quiero para mí un para siempre idealizado, quiero un estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles, quiero estar en este que es el lugar en el que no tengo que pedir perdón por ser quien soy”.

Actualmente, Silvia Corzo se dedica a nuevas facetas profesionales como conferencista, coach y terapeuta en cuencos tibetanos y gong, actividades enfocadas en el bienestar emocional y el desarrollo personal. Desde esa perspectiva, explicó que esta boda simbólica no representa un rechazo al amor romántico, sino una forma de priorizar el amor propio antes de compartir la vida con alguien más.

Durante la ceremonia, la periodista reafirmó esa idea frente a sus invitados.

“Elijo amarme para así poder amar mejor. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien será para compartir mi vida desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quién soy. Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era, eso me lo han demostrado todos estos días, desde que les dije esto que iba a hacer”.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y emoción por parte de quienes la acompañaron en este momento que ella describió como un acto de reconciliación con su propia historia.

Uno de los instantes más significativos del evento ocurrió cuando su hijo Pablo Toro tomó la palabra para dedicarle unas palabras de admiración por su decisión. El joven destacó la valentía que implica emprender un camino de transformación personal.

“Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de esto que estás haciendo, escogerse a uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es y esto que estás haciendo es algo muy valiente y te admiro mucho. Así como tú me has visto crecer, yo también te he visto crecer a ti y he visto a mi mamá transformarse. Gracias por ser una maestra en mi vida, por enseñarme a vivir sin miedo y a ser yo mismo”.

Sus palabras provocaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Las imágenes del evento fueron compartidas por algunos de los asistentes. El presentador Iván Lalinde publicó un video acompañado de una reflexión que rápidamente generó conversación entre los usuarios.

“Mira más allá. Un mensaje hermoso para todos ¿Alguna vez te has comprometido contigo mismo o misma?”.

Por su parte, Margarita Ortega también expresó públicamente su admiración por la decisión de su amiga, resaltando el impacto inspirador de este gesto.

“Nadie como tú para mostrarnos el camino, como siempre y muchas veces sin darte cuenta. Gracias por ser mujer semilla, mujer inspiración, mujer estrella, mujer faro, mujer energía, mujer sanación, mujer íntegra y coherente que escogió caminar a su lado, en virtud, en auto maternaje, en alegría, en valentía y en lágrima transformada en diamante”.

La historia de Silvia Corzo y su boda consigo misma rápidamente se viralizó en redes sociales y medios digitales. Más allá de lo llamativo del gesto, muchos usuarios destacaron el mensaje de autoestima, sanación emocional y crecimiento personal que transmite.

En tiempos donde cada vez más personas hablan de salud mental y bienestar emocional, la decisión de la periodista ha sido interpretada como una invitación a reflexionar sobre la importancia de elegirse a uno mismo antes de buscar la validación externa.