ChatGPT: uno de cada tres adolescentes prefiere hablar con la IA antes que con amigos, según estudio

El crecimiento de la inteligencia artificial en la vida cotidiana está transformando la manera en que los jóvenes se comunican, toman decisiones y construyen su identidad.

Un nuevo informe advierte que esta tecnología ya no es solo una herramienta digital, sino un actor con influencia directa en la forma de pensar, relacionarse y proyectar el futuro de millones de adolescentes.

La investigación, titulada “El espejismo de la IA, un reflejo incómodo con alto impacto en los jóvenes”, fue elaborada por la consultora LLYC y analiza el impacto de los sistemas de IA conversacional en personas de entre 16 y 25 años.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es el cambio en los hábitos de interacción social.

“Un 31 por ciento de los adolescentes afirma que interactuar con un chatbot es tan o más satisfactorio que hacerlo con un amigo real.”

Este dato refleja cómo plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Grok se están convirtiendo en confidentes digitales, capaces de ofrecer consejos, orientación emocional e incluso sugerencias sobre el futuro profesional.

El informe plantea que los modelos de IA reflejan los sesgos sociales presentes en el mundo real, especialmente en lo relacionado con el género. Según el análisis, lejos de corregir desigualdades históricas, los algoritmos pueden amplificarlas.

“La IA no es neutral, sino que refuerza estereotipos de género y dirige a las mujeres hacia profesiones tradicionales.”

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron 9.600 recomendaciones generadas por cinco grandes modelos de inteligencia artificial en 12 países durante 2025.

Los resultados indican que, en el 56 % de los casos, las respuestas describen a las mujeres como “frágiles”, una representación que reproduce estereotipos asociados con vulnerabilidad o dependencia.

El informe también muestra diferencias claras en la manera en que la inteligencia artificial responde a hombres y mujeres. En muchos casos, las recomendaciones dirigidas a mujeres priorizan la empatía y la validación emocional, mientras que las respuestas a hombres enfatizan la acción y el liderazgo.

Además, el análisis revela que las mujeres reciben seis veces más sugerencias para buscar validación externa, mientras que los hombres reciben mensajes más directos y orientados a la acción.

Esta diferencia lingüística podría tener un impacto significativo en la forma en que los jóvenes perciben sus capacidades y su papel en la sociedad.

Otro de los puntos críticos del estudio es la manera en que la inteligencia artificial orienta las aspiraciones profesionales de los usuarios jóvenes.

Según el informe, el 75 % de las recomendaciones vocacionales dirigidas a mujeres se concentran en áreas como salud, educación o ciencias sociales, mientras que a los hombres se les sugieren con mayor frecuencia carreras relacionadas con ingeniería, liderazgo o tecnología.

Este patrón reproduce la división histórica de profesiones por género y podría influir en la elección de estudios y carreras.

“No es la IA la que está sesgada, sino la realidad. El informe confirma que la inteligencia artificial no corrige los déficits que tenemos. Refleja y amplifica una mayor protección a ellas hasta reducir su autonomía, refuerza los techos de cristal o refuerza la presión estética. No cuestiona los roles tradicionales sino que los legitima. Lo cierto es que, si no cambia la realidad, no podemos pedirle a la IA que cambie sus respuestas.”, explicó Luisa García, socia y CEO global de Corporate Affairs en LLYC y coordinadora del estudio.

La investigación también analiza cómo la inteligencia artificial aborda temas relacionados con autoestima, relaciones personales y apariencia física.

Cuando las mujeres expresan inseguridad, la IA suele responder con consejos sobre moda o autenticidad personal, mientras que a los hombres se les recomienda con mayor frecuencia hacer ejercicio o fortalecer su carácter.

Estas diferencias reflejan los estereotipos culturales que históricamente han vinculado a las mujeres con la apariencia y a los hombres con la fortaleza física.

El estudio también identificó patrones de sesgo en las respuestas relacionadas con la vida familiar.

Por ejemplo, el concepto de afecto aparece tres veces más asociado a la figura materna que a la paterna, mientras que el padre es descrito como una figura de apoyo en una proporción menor.

“En la esfera familiar, el afecto aparece como un atributo materno tres veces más que paterno, y al padre se le asigna un rol de ayudante en el 21 por ciento de las respuestas.”

Según los investigadores, esta narrativa refuerza la llamada “sobrecarga de la heroína”, en la que la mujer aparece como la principal responsable del cuidado familiar.

El informe concluye que el rápido avance de la inteligencia artificial conversacional plantea un desafío social importante. A medida que los adolescentes comienzan a ver a estos sistemas como consejeros digitales, su influencia en decisiones personales, relaciones y aspiraciones podría crecer significativamente.

Por ello, los expertos subrayan la necesidad de desarrollar IA más inclusiva, crítica y consciente de los sesgos sociales, especialmente en un momento en el que millones de jóvenes utilizan estas herramientas para buscar orientación sobre su vida, su identidad y su futuro.