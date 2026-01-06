Comisión de Credenciales sesiona con agenda para ratificaciones de magistrados suplentes

En este día, también se tenía en agenda el primer debate de las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea.

La Comisión de Credenciales sesionó por primera vez en este 2026. Durante la jornada, se abordaron las recomendaciones de ratificación y se aprobó el reglamento de metodología que se utilizará para analizar las dos designaciones de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, cuyos períodos ya iniciaron, pero que aún están pendientes de ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

El procedimiento aprobado establece la publicación de las designaciones en dos diarios de circulación nacional, así como la convocatoria a la ciudadanía para que, en caso de existir alguna objeción, esta sea presentada ante la Asamblea Nacional en un plazo de dos días hábiles.

También puede leer: Meduca denuncia agresión contra funcionaria en sede de Panamá Centro, ministra Molinar se pronuncia

La presidenta de la comisión, Dana Castañeda, indicó que una vez se cumplan estos procesos, se reanudará la sesión para continuar con el trámite de ratificación.

En el orden del día también estaba prevista la discusión en primer debate de las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional; sin embargo, este punto no fue abordado durante la sesión de este martes 6 de enero.

Entre las modificaciones contempladas en la propuesta de reforma al reglamento interno se encuentra la denominada iniciativa “antibotella”, propuesta por Castañeda.

Información de Meredith Serracín

También puede leer: