Autoridad de Tránsito suspenderá obras en vías principales por el Día de los Mártires

Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, en coordinación con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que impliquen el cierre u ocupación de carriles de circulación a nivel nacional, con motivo de la conmemoración del Día de los Mártires, el próximo 9 de enero.

Según el comunicado, la medida regirá desde las 4:00 p.m. del jueves 8 de enero hasta las 4:00 a.m. del lunes 12 de enero, periodo en el que se prevé un incremento en los desplazamientos vehiculares.

La suspensión aplicará a lo largo de la carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

De igual forma, la disposición se extenderá a las principales vías de la red vial del país, entre ellas: avenida Domingo Díaz, Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y avenida Israel.

La ATTT indicó que el objetivo principal de esta medida es garantizar que la ciudadanía pueda desplazarse de manera segura y ordenada durante esta fecha conmemorativa.