Proyecto de etiquetado frontal gana respaldo del Ministerio de Salud

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia en alimentos sumó el respaldo del Ministerio de Salud, en medio de los esfuerzos por promover hábitos de alimentación más saludables y proteger la salud de la población panameña.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó que esta iniciativa permitirá que los consumidores tengan información más clara y visible sobre el contenido de los productos que adquieren, lo que facilitará tomar decisiones informadas al momento de consumir alimentos.

Durante su intervención, el ministro indicó que “nosotros estamos muy conscientes y decididos a lograr que el pueblo panameño tenga una mejor salud; que envejezcamos sanamente, sin enfermedades ni patologías. Para ello es necesario hacer ejercicio, mantener una buena nutrición y saber lo que consumimos”.

Boyd Galindo explicó que muchas personas no están acostumbradas o no tienen la facilidad de leer las letras pequeñas en los empaques de los productos, por lo que el etiquetado frontal permitiría identificar de manera rápida los componentes de los alimentos.

El titular de Salud sostuvo que desde el Ministerio de Salud se deben impulsar políticas públicas que garanticen que la población tenga acceso a información clara sobre lo que está comiendo, como parte de una estrategia integral para mejorar la nutrición en el país.

El etiquetado frontal es considerado una herramienta importante para enfrentar el aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

El ministro explicó que desde el inicio de la actual administración el Ministerio de Salud ha desarrollado planes y estrategias orientadas a fortalecer la nutrición de la población y promover la actividad física, al advertir que la falta de ejercicio incrementa el riesgo de sobrepeso y obesidad.

Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud destaca avances en la adopción de sistemas de etiquetado frontal de advertencia en alimentos en las Américas y señala oportunidades para fortalecer estas políticas con el fin de proteger la salud pública.

En los últimos años, países como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Brasil y Ecuador han implementado sistemas de etiquetado frontal.

La evidencia revisada por la Organización Panamericana de la Salud indica que los sellos de advertencia octagonales han demostrado ser los más eficaces para captar la atención del consumidor y facilitar la identificación de productos con alto contenido de nutrientes críticos como azúcar, sodio y grasas saturadas, cuyo consumo excesivo puede afectar la salud.

El organismo también plantea que el etiquetado frontal ayuda a que los consumidores tomen decisiones informadas y facilita la implementación de otras medidas para promover entornos alimentarios más saludables, entre ellas restricciones a la publicidad dirigida a niños, regulaciones sobre la oferta de alimentos en escuelas y políticas fiscales aplicadas a productos poco saludables.