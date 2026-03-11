Foro plantea fortalecer la colaboración público-privada en el sistema de salud

Entre las propuestas planteadas figura fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, así como impulsar innovaciones que permitan mejorar la gestión de la información médica, incluyendo la posibilidad de que los pacientes cuenten con expedientes clínicos digitales accesibles dentro del sistema de salud.

Ciudad de Panamá/La integración de los sistemas de salud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud fue uno de los principales temas abordados durante un foro sobre el futuro del sistema sanitario en el país.

Durante el encuentro, especialistas analizaron la necesidad de mejorar la atención que se brinda a los pacientes mediante la coordinación entre ambas instituciones, así como impulsar la transformación digital del sistema de salud, fortalecer la atención primaria y reforzar las estrategias para enfrentar enfermedades crónicas no transmisibles.

En el foro participaron representantes del sector público y privado, así como pacientes, economistas y especialistas en salud, quienes coincidieron en la importancia de avanzar hacia un sistema sanitario más sostenible y articulado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, destacó que Panamá cuenta con infraestructura y tecnología médica que supera a la disponible en varios países de la región. No obstante, señaló que es necesario mantener la inversión en equipamiento y modernización del sistema, debido al constante avance de la tecnología médica y a los altos costos que implica su incorporación.

Entre las propuestas planteadas figura fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, así como impulsar innovaciones que permitan mejorar la gestión de la información médica, incluyendo la posibilidad de que los pacientes cuenten con expedientes clínicos digitales accesibles dentro del sistema de salud.

Los participantes coincidieron en que estos cambios serían clave para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una atención más oportuna para la población.

