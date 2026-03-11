Ley 509 impulsa el deporte en Panamá: apoyo económico y académico para estudiantes atletas

La ley adiciona un capítulo a la normativa que reorganiza el funcionamiento de Pandeportes.

Panamá/Con la aprobación de la Ley 509 promovida por el diputado Roberto Zúñiga, representa un paso histórico dentro de la política deportiva nacional, al establecer un marco legal que busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes atletas.

Esta normativa introduce un programa de fomento que pretende equilibrar el rendimiento deportivo con la formación académica, garantizando que los jóvenes talentos puedan crecer en ambas áreas sin tener que sacrificar su educación.

La ley adiciona un capítulo a la normativa que reorganiza el funcionamiento de Pandeportes, y surge como respuesta a la necesidad de robustecer el ciclo olímpico panameño mediante la detección temprana de talentos deportivos. A partir de los 11 años, jóvenes con proyección competitiva podrán ingresar a este sistema de apoyo, que busca acompañarlos durante las distintas etapas de su formación hasta alcanzar niveles de alto rendimiento.

Apoyo económico y técnico

Uno de los pilares de la Ley 509 es el establecimiento de un estímulo económico mensual para los atletas seleccionados. El monto oscilará entre 300 y 700 dólares, dependiendo de diversos factores como disciplina, rendimiento y proyección deportiva. Este apoyo busca aliviar la carga financiera que muchas familias enfrentan al intentar desarrollar la carrera deportiva de sus hijos.

Además del respaldo económico, el programa contempla un acompañamiento técnico especializado. Los jóvenes atletas tendrán acceso a entrenadores certificados, seguimiento deportivo y asesoría educativa que garantice un desarrollo equilibrado entre el entrenamiento competitivo y los estudios.

Proceso de selección y registro

Para garantizar un sistema ordenado y transparente, la ley establece un proceso formal de registro y selección. En el caso de los deportes colectivos, los clubes deberán inscribirse en una plataforma digital administrada por Pandeportes. Mientras tanto, en los deportes individuales, la aplicación podrá realizarse a través de entrenadores, clubes o federaciones deportivas.

Posteriormente, el Departamento Técnico de Pandeportes será el encargado de evaluar los perfiles de los aspirantes. Este análisis incluirá tanto el desempeño deportivo como el rendimiento académico, buscando identificar atletas con verdadero potencial para representar al país en competencias internacionales.

Requisitos y rendición de cuentas

La permanencia dentro del programa también exige responsabilidad por parte de los beneficiarios. Cada atleta deberá actualizar anualmente su currículum deportivo y académico, permitiendo a las autoridades monitorear su progreso.

Asimismo, los estudiantes atletas deberán presentar un informe mensual sobre el uso del apoyo económico, garantizando transparencia en la administración de los recursos públicos. Este mecanismo busca asegurar que el dinero estatal sea utilizado exclusivamente para fortalecer la carrera deportiva y académica de los beneficiarios.

Alcance multideportivo

Otro aspecto relevante de la Ley 509 es su enfoque inclusivo. El programa está abierto a cerca de 80 disciplinas deportivas que forman parte del ciclo olímpico, lo que permitirá que atletas de múltiples especialidades puedan beneficiarse del sistema de apoyo.

Este enfoque multideportivo busca crear una base sólida de talento en diferentes áreas, fomentando el crecimiento del deporte panameño más allá de las disciplinas tradicionalmente populares.

Internacionalización y becas deportivas

Uno de los componentes más innovadores de la ley es la coordinación con el IFARHU, que permitirá respaldar a estudiantes atletas que obtengan becas parciales en universidades del extranjero. Muchas instituciones internacionales ofrecen apoyo académico o deportivo, pero no cubren todos los gastos.

En estos casos, el Estado panameño podrá cubrir el porcentaje restante de los costos, evitando que los atletas pierdan oportunidades educativas y deportivas por limitaciones económicas.

Impacto en el desarrollo del deporte nacional

La implementación de la Ley 509 podría marcar un antes y un después en el desarrollo del deporte en Panamá. Al invertir en la formación temprana de talentos, el país fortalece su estructura deportiva y aumenta sus posibilidades de éxito en competencias regionales, continentales y olímpicas.

Además, la ley promueve un modelo de formación integral del atleta, donde la educación se mantiene como un pilar fundamental. Esto no solo contribuye al crecimiento deportivo del país, sino también a la formación de ciudadanos preparados para el futuro.

Ahora, la aplicación efectiva de esta normativa dependerá de su reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo, que deberá definir los mecanismos finales para la selección de beneficiarios y la implementación del programa. Si se ejecuta de manera adecuada, la Ley 509 podría convertirse en una de las herramientas más importantes para impulsar el deporte panameño en las próximas décadas.