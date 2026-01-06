Meduca rechaza agresión contra funcionaria en sede de Panamá Centro, ministra Molinar se pronuncia

Ciudad de Panamá/Un grave incidente de violencia sacudió este martes 6 de enero las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cuando una exfuncionaria arrojó potasa contra una colaboradora.

Según un comunicado del Ministerio de Educación (Meduca), el hecho ocurrió el 6 de enero en la sede central de la Dirección Regional, ubicada en la ciudad de Panamá. La agresora, identificada como una exfuncionaria administrativa cuyo nombramiento se venció en diciembre de 2025, ingresó a las oficinas exigiendo ser atendida de forma inmediata.

Tras no obtener la respuesta que esperaba, inició una discusión que escaló rápidamente, culminando en el lanzamiento de una sustancia altamente corrosiva (potasa).

La víctima, una funcionaria de la sede de Panamá Centro, sufrió quemaduras químicas y fue trasladada de emergencia a un centro médico.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad institucional y se solicitó el apoyo de la Policía Nacional, que tomó control de la escena y procedió a la detención de la agresora. Las autoridades ya investigan los hechos como un caso potencial de lesiones graves con agravante de uso de sustancia peligrosa.

Según fuentes cercanas al caso, la exfuncionaria administrativa había estado laborando en la escuela República Federativa del Brasil.

En su comunicado, la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro reiteró su “rechazo categórico a todo comportamiento violento que atente contra la integridad de las personas y el normal desarrollo de las funciones institucionales” y aseguró su plena colaboración con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos.

Reacción de la ministra Lucy Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, ofreció detalles del ataque en declaraciones a la prensa: “Llegó con un producto, que dicen que es corrosivo, a hacerle daño a la persona de Recursos Humanos de Panamá Centro… logró impactarle el cuerpo, la funcionaria está hospitalizada. Llamamos a la Policía, la señora está detenida”.

Molinar añadió que, tras el incidente, se descubrió que la agresora habría amenazado previamente de muerte a la directora de una escuela.

“Curiosamente, apenas llegó la Policía comenzó a gritar que ella era paciente de un psiquiatra, con lo cual no le podían hacer nada. Yo creo que de paciente tiene poco, y esa no es una excusa para que pueda hacer todo lo que hizo”, señaló la ministra Molinar, rechazando cualquier intento de justificar el ataque.